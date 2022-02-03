Львівський університет банківської справи приєднали до ЛНУ Франка
Джерело:Кабінет міністрів України
Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Реорганізацію вишу ініціювало Міносвіти.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів ще від 29 грудня 2021 року.
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Реорганізацію здійснюють у межах бюджетних призначень, які передбачає МОН для підготовки кадрів.
Що буде зі студентами? Студенти, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у ЛНУ імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування.
Міністерство освіти має провести заходи з реорганізації. Водночас на сайті Університету банківської справи про це нічого не повідомляється.Довідка! Університет банківської справи розташований у Львові. Також у Черкасах є його підрозділ – науково-дослідний інститут.
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До слова, МОН не ухвалює рішення щодо реорганізації закладів вищої освіти. Відповідно до статті №32 закону про вищу освіту рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію закладу вищої освіти ухвалюють:
- Кабінет міністрів України – для закладів державної форми власності;
- органи місцевого самоврядування – для закладів комунальної форми власності;
- фізичні або юридичні особи відповідно до закону, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку – для закладів приватної форми власності.
Які виші реорганізували у 2021 році
- 31 березня уряд ухвалив рішення про утворення Українського державного університету науки і технологій із подальшим приєднанням до нього Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Національної металургійної академії України.
- Донецький державний університет управління Кабмін 22 вересня вирішив реорганізувати і приєднати до Маріупольського державного університету.
- 6 жовтня уряд ухвалив рішення щодо реорганізації Київського національного торговельно-економічного університету. Його мають поділити та утворити Державний торговельно-економічний університет і Одеський торговельно-економічний фаховий коледж.
- 24 листопада Кабмін погодив реорганізацію двох вишів. Так, Харківський університет будівництва й архітектури має об’єднатися з Харківським університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, а Луганський аграрний університет приєднають до Східноукраїнського університету імені В.Даля.