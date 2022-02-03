Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів ще від 29 грудня 2021 року.

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Реорганізацію здійснюють у межах бюджетних призначень, які передбачає МОН для підготовки кадрів.

Що буде зі студентами? Студенти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у ЛНУ імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування.

Міністерство освіти має провести заходи з реорганізації. Водночас на сайті Університету банківської справи про це нічого не повідомляється.

Довідка! Університет банківської справи розташований у Львові. Також у Черкасах є його підрозділ – науково-дослідний інститут.

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До слова, МОН не ухвалює рішення щодо реорганізації закладів вищої освіти. Відповідно до статті №32 закону про вищу освіту рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію закладу вищої освіти ухвалюють:

Кабінет міністрів України – для закладів державної форми власності;

органи місцевого самоврядування – для закладів комунальної форми власності;

фізичні або юридичні особи відповідно до закону, у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку – для закладів приватної форми власності.

Які виші реорганізували у 2021 році