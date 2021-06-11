Відомо, що працівниця вишу отримала хабар від представника підприємства за дозвіл оренди офісних та складських приміщень університету.

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Правоохоронці затримали директорку підрозділу “Технопарк” під час отримання хабаря – 37 тисяч гривень.

Як повідомляє Zaxid.net, йдеться про керівницю "Технопарку" Валентину Тріщ. Вона обіцяла підприємцю за заниженою ціною здати в оренду приміщення, що належать "Львівській політехніці".



Директорка підрозділу попалася на хабарі / Фото прокуратури

За даними правоохоронців, керівниця користувалася своїм службовим становищем і налагодила схему отримання "відкатів".

Окрім того, у кабінеті Валентини Тріщ провели обшук і знайшли понад 250 тисяч гривень та чорнові записи, які підтверджують її злочин.



У кабінеті директорки підрозділу знайшли гроші / Фото прокуратури

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Яке покарання загрожує працівниці вишу? Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

До слова, у Києві в Інститут рибного господарства НААН України правоохоронці 7 червня провели обшуки. Вони заарештували директора, який попався на хабарі. Деталі – у статті.