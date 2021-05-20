Студент НУ "Львівська політехніка" Іван Волошин на офіційному сайті вузу оприлюднив докладний звіт про нелегальне проникнення в чорнобильську зону відчуження.

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Цю новину помітили співробітники Державного науково-технічного центру з питань ядерної та радіаційної безпеки, що займається питаннями Чорнобиля. Вони публічно висловили своє обурення.

Нелегали в зоні ЧАЕС – це порушення закону. Але примітне і те, що подібні тексти на сайті вузу можуть надихнути інших кинутися в зону відчуження, де зашкалює радіація і існує ряд інших небезпек,

– кажуть експерти.

Згодом про цей випадок дізналося керівництво поліції. За даними правоохоронців, нелегальне проникнення в зону відчуження карається законом. Зокрема, за це передбачено штраф близько 300 гривень.

Студент проникнув в зону відчуження

У звіті, який і опублікували на сайті вузу, студент Іван Волошин розповів у найдрібніших подробицях, як порушував закон.



Звіт студента / Скріншот з офіційної сторінки львівського університету

Отже, день перший. Ми називали його нульовим, бо це день проникнення в зону. Сьогодні ми пройшли 25 кілометрів. Але, розраховуючи зустріти на своєму шляху огорожу з колючого дроту і охорону, навіть не зрозуміли, коли перетнули кордон і дійшли до самого мосту. Там охорони теж не було,

– йдеться на сайті.

Після цього студент описав шляхи проникнення в місто Прип'ять. Але зазначимо, що там є місця зі смертельно небезпечним рівнем радіації.

Студент загалом описав 4 дні перебування в чорнобильській зоні. Вже наступного дня він зізнався, що стало страшно, адже дозиметр показував високий рівень радіації.



Іван Волошин в зоні відчуження / Фото опубліковали на офіційній сторінці вишу

Через звіт на сайті вишу почався скандал

Після оприлюднення на сайті вузу цього звіту, почався скандал.

Прикре непорозуміння або Львівська політехніка пропагує несанкціоноване відвідування зони відчуження. Іван Волошин з другом розповіли, що проникли в чорнобильську зону. Чи виправдані ці недоумство і відвага?

– повідомив науковий центр.

Спікерка цього центру Тетяна Вербицька обурено додала, що львівський університет готує кадри для атомної енергетики, але при цьому його студенти на всю країну розповідають, як нелегально проникають в зону відчуження.

"Є питання до Львівської політехніки – про те, які кадри вони випускають, яка у цих людей буде культура безпеки? Хочеться, щоб вуз вчив студентів правилам, – сказала вона.

Як на це відреагували в університеті

Додамо, що у львівському університеті прокоментували ситуацію і пояснили, що намагаються "відображати життя студентів університету, з огляду на також їх захоплення та хобі".

Ні в якому разі ми не закликаємо і не мотивуємо інших до такого проведення часу. Це ж стосується і захоплень студента Івана Волошина. Нам важливо розкривати різнобічність сучасної молоді,

– відповіли в університеті.

Проте про публікацію на сайті університету вже дізналися правоохоронці і вжили заходів.

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"Вони пропагують сталкерство. Розшукати цього студента не є проблемою. Я вже дав розпорядження провести за даним фактом перевірку", – сказав керівник чорнобильської поліції Ян Обжелянскій.

За його словами, через кілька днів поліція буде готова повідомити про результати проведеної роботи. До цього силовики додали, що за останні три роки в зоні відчуження виявили понад 1300 сталкерів.