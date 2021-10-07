Цього року стартував пілотний проєкт із впровадження таких парт у школах Львова. Вони вже є у школі № 31, ліцеї ім. Стуса та ліцеї №52 ім. Лобачевського.

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Тепер учні у львівських школах кожних 15 хвилин змінюють своє положення із сидячого на стояче та навпаки. Така зміна поз займає менше хвилини.

Вчителі не змушують дітей весь час стояти, а лише рекомендують регулярно змінювати свою позу і створюють для цього відповідні умови в навчальних класах. Парти-конторки залишаться з дітьми до 11 класу.

Чому такі парти потрібні? Згідно з медичними дослідженнями, понад 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров’я та може призвести до непоправних наслідків у майбутньому.

Крім поліпшення постави та зору, учні стають більш сконцентрованими, у них покращується пам'ять і навіть поведінка.



Парти, за якими учні можуть стояти / Фото Vgorode

Ще у 2018 році в Україні почали вивчати іноземний досвід щодо боротьби з малорухливістю у школах.

Виявилося, що в багатьох закордонних школах у класах використовуються також так звані парти-конторки. Схожі проєкти діють у Великій Британії, Німеччині, Японії, Австралії та США.