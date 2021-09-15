У львівських школах 33 класи перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
Джерело:Львівська міськрада
У Львові діти почали все частіше хворіти на коронавірус. Наразі у міських школах вже є 33 класи, які навчаються дистанційно через карантин.
Попри це, в одній школі та дитсадку протестували на коронавірус дітей та працівників. Однак жодного хворого не виявили.
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У Львові протестували дітей та викладачів на COVID-19
У місті 14 вересня провели тестовий скринінг на коронавірус однієї школи та одного дитячого садочка. Це зробили задля визначення вибірки поширення коронавірусу в закладах освіти.
Сьогодні медичні працівники проводили експрес-тестування у школі №99. Тести зробили всі невакциновані працівники цього освітнього закладу, а також 2 класи десятикласників,
– розповіла керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.
Тести не показали жодного позитивного результату. Також протестували вихователів у дитячому садочку №133. Позитивних тестів також не було.
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У місті 33 класи навчаються дистанційно
За словами Довганик, ситуація із поширення коронавірусу у закладах освіти змінюється. Торік більше хворіли педагоги, а зараз – діти
"Минулого тижня було 11 працівників закладів освіти із COVID-19, станом на сьогодні їх є 13. Динаміка по учнях значно разючіша: минулого тижня хворих було близько 17, то сьогодні – 48", – додала посадовиця.
Своєю чергою, минулого тижня 14 класів перейшли на дистанційну форму навчання. Наразі таких класів є вже 33.
"Ми активно працюємо над тим, аби проводити просвітницьку роботу серед педагогів для того, щоб вони вакцинувалися", – зауважила Довганик.
За її словами, 10 вересня відбулася онлайн-зустріч львівських вчителів з лікаркою Наталею Тімко, а 14 вересня – з медиком лікарні швидкої медичної допомоги. Міська влада намагається донести викладачам, що вакцинація є безпечною та нешкідливою.
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