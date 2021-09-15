Попри це, в одній школі та дитсадку протестували на коронавірус дітей та працівників. Однак жодного хворого не виявили.

До теми У Львові учнів та вчителів шкіл тестуватимуть на коронавірус

У Львові протестували дітей та викладачів на COVID-19

У місті 14 вересня провели тестовий скринінг на коронавірус однієї школи та одного дитячого садочка. Це зробили задля визначення вибірки поширення коронавірусу в закладах освіти.

Сьогодні медичні працівники проводили експрес-тестування у школі №99. Тести зробили всі невакциновані працівники цього освітнього закладу, а також 2 класи десятикласників,

– розповіла керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик.

Тести не показали жодного позитивного результату. Також протестували вихователів у дитячому садочку №133. Позитивних тестів також не було.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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У місті 33 класи навчаються дистанційно

За словами Довганик, ситуація із поширення коронавірусу у закладах освіти змінюється. Торік більше хворіли педагоги, а зараз – діти

"Минулого тижня було 11 працівників закладів освіти із COVID-19, станом на сьогодні їх є 13. Динаміка по учнях значно разючіша: минулого тижня хворих було близько 17, то сьогодні – 48", – додала посадовиця.

Своєю чергою, минулого тижня 14 класів перейшли на дистанційну форму навчання. Наразі таких класів є вже 33.

"Ми активно працюємо над тим, аби проводити просвітницьку роботу серед педагогів для того, щоб вони вакцинувалися", – зауважила Довганик.

За її словами, 10 вересня відбулася онлайн-зустріч львівських вчителів з лікаркою Наталею Тімко, а 14 вересня – з медиком лікарні швидкої медичної допомоги. Міська влада намагається донести викладачам, що вакцинація є безпечною та нешкідливою.



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