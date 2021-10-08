Львівські школи та виші переходять на дистанційне навчання

У Львові посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. А вже з понеділка, 18 жовтня, всі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, міська комісія ТЕБ і НС погодила рішення про посилення карантину у Львові з 14 жовтня.

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А з 18 жовтня на тиждень усі навчальні заклади Львова, окрім молодших класів, переведуть на дистанційне навчання. Йдеться як про школи, так і про вищі навчальні заклади міста.

Водночас наступний тиждень – з 24 по 30 жовтня більшість львівських шкіл планово мають йти на тижневі осінні канікули. Водночас інші заклади освіти, які не мають канікул, будуть продовжувати дистанційне навчання до кінця жовтня.

Посилення карантину у Львові

Додамо, що у Львові з 14 жовтня припиняють проведення усіх масових розважальних заходів. Натомість у місті зможуть проводити невеликі конференції, якщо всі їхні учасники будуть мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Окрім того, у місті призупиняють планові госпіталізації та операції в лікарнях.

Садовий також заявив, що у місті незабаром планують посилити обмеження для працівників та відвідувачів закладів харчування та торгово-розважальних центрів.

Незабаром ми будемо мати ситуацію, коли в кафе, ресторан чи ТРЦ зможуть заходити люди, які мають вакцинацію або негативний ПЛР-тест, і це буде перевірятись. Це є нормою для багатьох країн ЄС, а там значно кращий рівень вакцинації,

– сказав Садовий.

За даними міського голови, зараз у Львові близько третини мешканців щеплені однією або двома дозами вакцини.

До слова, у Міністерстві освіти і науки повідомили, що в Україні близько 11% шкіл працюють із використанням дистанційної форми навчання. Тобто кожна дев’ята школа.