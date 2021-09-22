Львівська вчителька, яка захоплюється Гітлером, три роки не може поновитися на посаді

Вчительку історії з львівської школи №100 Мар'яну Батюк звільнили з роботи більше трьох років тому. Це зробили через те, що у соцмережах жінка цитувала слова Гітлера. Вчителька вирішила поновитися на посаді, але суд не розглянув її позов.

Ще у 2018 році вчителька та тодішня депутатка Львівської міської ради від ВО «Свобода» Мар'яна Батюк поширила на своїй сторінці у фейсбуці привітання з днем народження Адольфа Гітлера.

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Сама Мар'яна Батюк не визнала, що поширила допис про Гітлера та заявила, що її сторінку зламали. Втім, директор школи звільнив її з роботи.



Пост Мар’яни Батюк у фейсбуці / Скріншот Zaxid.net

Згодом вчителька подала позов до суду, щоб поновитись на посаді і отримати компенсацію. Шевченківський районний суд почав розгляд справи Мар'яни Батюк ще у 2018 року.

Проте сама вчителька та її адвокат ігнорували судові засідання. Шевченківський районний суд понад три роки переносив засідання у цій справі і врешті-решт через таку поведінку позивачки залишив позов без розгляду.

Суд врахував те, що Мар’яна Батюк ігнорувала всі засідання суду. І суддя Наталія Луців-Шумська на черговому засіданні залишила позов про поновлення вчительки на роботі без розгляду. На це рішення вона ще може подати апеляцію.

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До слова, у столичній школі у Солом’янському районі вчитель нібито побив п’ятикласника. Директорка закладу освіти підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини і покарають вчителя у випадку доведення провини.