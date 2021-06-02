Трагедія сталася у середу, 2 червня, під час екскурсії до села Кам’янка Стрийського району.

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Що сталося

Учень 6 класу підійшов занадто близько до водоспаду, щоб сфотографуватися. Але він послизнувся і впав у воду. Учень зачепився ногою за коріння дерева і, ймовірно, захлинувся. Остаточні причини смерті встановлять експерти.

На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, але жодні реанімаційні заходи не змогли врятувати дитину.

Відомо, що група з 44 львівських школярів перебувала на шкільній екскурсії, у супроводі п'яти дорослих – трьох вчителів і двох батьків.

Зараз на місці трагедії працюють поліцейські та експерти, батьків хлопчика уже повідомили.



Рятувальники ДСНС витягують хлопчика / Фото ДСНС

За інформацією управління освіти у Львові, за цим фактом буде проведено розслідування.

Мер міста Андрій Садовий висловив свої співчуття з приводу трагедії.

Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині. Під час екскурсії до села Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в наслідок чого отримав травму несумісну з життям. Громада висловлює щирі співчуття рідним. Сумуємо разом з вами,

– написав він.



Редакція 24 каналу також висловлює співчуття рідним та близьким дитини.