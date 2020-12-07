У школі на Львівщині вчителька української мови та літератури під час перерви вдарила шестикласника. В мережі з’явилося відео, на якому видно, як вчителька б'є "підзатильники" учневі.

Інцидент стався в селі Потелич Львівської області. Відео опублікували на сторінці "Львів Сіті" у фейсбуці.

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На відео видно, як вчителька застосувала до учня фізичну силу – вона вдарила учневі 6 класу "підзатильники" та викрикувала при цьому "Яке ти маєш право?". Після цього вона додала: "Ти дивися на нього".

Як розповіла Zaxid.net директорка Потелицької школи Світлана Ковальчук, інцидент трапився ще у четвер, 3 грудня, під час перерви між уроками. Кілька учнів 6-А класу билися у коридорі, на що відреагувала вчителька української мови і літератури Надія Патлика. Вона розборонила учнів, після чого зайшла за ними у кабінет 6-А класу.

Один з учнів у грубій формі крикнув на вчительку: "Вийди звідси! Чого ти прийшла?". Після цього вчителька кілька разів вдарила долонею школяра по потилиці,

– сказала вона.

Зазначимо, що точної причини конфлікту між учнем та вчителькою наразі невідомо. Проте вчительку відсторонили від роботи, а у школі триває розслідування цього випадку.

Дивіться відео: на Львівщині вчителька вдарила учня



Проте відомо, що у Жовківській РДА вже відреагували на інцидент та наголосили, що створили робочу комісію для розгляду даного питання. "Даний випадок є не припустимим, оскільки це школа, де мають навчати дітей не тільки знань, але й правил поведінки та етики", – йдеться у дописі.

Окрім того, даний випадок вже зареєстровали в Жовківському відділенні поліції, працівники проведуть повну перевірку. Натомість поліція Львівської області проводить опитування учнів та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.

До слова, на Рівненщині викладач відверто знущався над підлітками – за запізнення він змушував учнів присідати 50 разів з обважнювачем (важким металевим муляжем снаряда). Деталі та відео інциденту – дивіться тут.