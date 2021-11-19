У департаменті освіти і науки Львівської ОДА розповіли, що в школах, садочках та закладах позашкільної освіти відсторонено від роботи 579 працівників, з яких 223 педагоги та 356 – обслуговуючий персонал.

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У вишах Львівщини відсторонили від роботи 271 невакцинованого працівника. Зокрема, Львівський медичний університет імені Д. Галицького повідомляв про 12 відсторонених співробітників. Решту вишів інформацію про відсторонених працівників не оприлюднювали.

Зазначимо, що згідно з наказом МОЗ, вакцинація є обов’язковою для чиновників та освітян. З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження зарплати тих співробітників, які досі не вакцинувалися.

Відсторонені працівники можуть повернутися до роботи лише після отримання вакцини. На Львівщині вже відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників ЛОДА та РДА, а також 320 львівських освітян.

Додамо, у Львові вирішили повністю відновити очне навчання. Учні 1 – 4 класів сіли за парти з 15 листопада, а 5 – 11 класи – повертаються в школи з 22 листопада.

До слова, на Харківщині відсторонили понад 1200 освітян, з них понад майже тисяча – працівники вишів. Деталі – читайте у статті.