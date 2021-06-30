Андрій одразу привернув увагу ЗМІ, вчителів та учнів на Театральному майдані, де було вручення. Хоч зізнається: не хотів епатувати і зробив це майже не спеціально.
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Випускник у костюмі із зображенням пива
Андрій Киричук є випускником школи №21 і навчання закінчив із золодою медаллю, брав участь у "Школі Успіху" від фонду Кличка. У повсякденному житті відрізняється від однолітків: слухає важкий рок і одягається як "металіст".
На випускний він замовив собі в інтернеті костюм з принтом пива – брюки і нижня частина піджака із зображенням світлого напою із бульбашками, а плечі – густої пінки.
Андрій у повсякденному житті вдягається як "металіст" / Фото з "Конкуренту"
За шкіряне вбрання, важкі берці і ланцюги Андрій неодноразово отримував зауваження від дирекції. Втім, зазначає: це його ніколи не спиняло, адже він хотів іти проти стереотипів.
Я ніколи не йшов за стереотипами, завжди старався виглядати, говорити і робити все так, як думаю і хочу. Інколи дирекція у школі робила зауваження стосовно зовнішнього вигляду.. Можливо, навіть частіше, ніж інколи,
– зізнався Андрій.
Проте відзначає, що його зовнішній вигляд ніяк не впливав на його оцінки . Вчителі завжди об'єктивно ставили йому бали.
Андрій неабияк здивував однокласників / Фото Першого каналу соціальних новин
Випускник зізнається: алкоголю вживає мало, а світле пиво, як на його костюмі, і взагалі не любить. Просто варіанту луку з темним пивом не було у наявності. Батьки підтримують Андрія і не змушують одягатися "по-нормальному". Ба більше, екстравагантне вбрання Андрієві купував батько.
У мережі користувачі із захопленням сприйняли образ хлопця. У коментарях дописів про Андрія люди питають, де можна і собі такий костюм замовити.