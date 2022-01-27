У Луцьку загорівся гуртожиток: бійці ДСНС врятували трьох студентів

Вночі 27 січня у Луцьку спалахнула пожежа в студентському гуртожитку вишу ім.Лесі Українки. Рятувальники ДСНС врятували трьох студентів, а також евакуювали 76 людей з будівлі.

До ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності вночі (01:36).

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Бійці ДСНС врятували 3 студентів

За інформацією рятувальників, пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника. Через це утворилося щільне задимлення на 5 – 9 поверхах будівлі.

Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС,

– розповіли у відомстві.

За допомогою саморятівників, якими забезпечили студентів, співробітники ДСНС змогли вивести молодих людей на свіже повітря, а також евакуювали з гуртожитку 76 людей.

Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється. Пожежу ліквідували вже о 01:48. Загалом на місці події працювали 19 рятувальників.

До слова, нещодавно у центральному корпусі Харківського університету ім. Каразіна сталася пожежа. На першому і другому поверхах вишу було задимлення, а в приміщенні відчувався сильний запах диму. Студентів вчасно евакуювали. Деталі – читайте тут.