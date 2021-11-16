Учні кількох шкіл Луцька під час онлайн-навчання побачили порно: за справу взялась кіберполіція

У Луцьку одразу в кількох школах під час онлайн-навчання з’явилося відео для дорослих. Кіберполіція почала розслідування, щоб з‘ясувати, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ.

Подробиці інцид енту

Порно з’явилася одразу на кількох уроках у 5 класах. Після цього на онлайн-урок до шокованих учнів почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися.

До теми У Полтаві троє хлопців у школі побили першокласницю: один з них заліз їй під білизну

Директор однієї із луцьких шкіл розповів, що одразу звернувся до кіберполіції та до департаменту освіти.

У Департаменті освіти підтвердили факт про те, що відео для дорослих з'явилося одночасно в різних школах. З’ясувалося, що невідомі на зустріч приєднувалися під ніками школярів.

Що кажуть у кіберполіції

Програмісти розглядають декілька версій, як таке могло статися.

Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію до мережі. Або це зробив користувач, який спеціально роздав ці облікові записи,

– пояснює програміст Андрій Божко.

Поки у кіберполіції розслідують, хто і навіщо проникнув до шкільних платформ, батьки хвилюються. Адже більшість працює і діти на уроках займаються самостійно.