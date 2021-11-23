Інцидент стався ввечері 22 листопада. Патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Ковельській у Луцьку жінка помітила хлопчика, який загубився і плакав.

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Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з жінкою, яка виявила хлопчика серед вулиці.

З'ясувалося, що учень після уроків їхав шкільним автобусом додому, однак загубився.

Про подію повідомили його маму дитини. Згодом хлопчика приїхала забрати сестра. Правоохоронці допомогли їм дістатися за місцем проживання.

До слова, Першотравнева громада на Миколаївщині запровадили комендантську годину для дітей віком до 18 років. Таке рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх. Дітям в осінньо-зимовий період заборонено без супроводу батьків відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. Деталі – у статті.