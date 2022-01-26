У луцькій школі жорстоко побилися два учні: відео та деталі інциденту

25 січня на території однієї з луцьких шкіл жорстоко побилися два учні. Причину бійки наразі не встановили, проте правоохоронці розслідують справу.

У поліції за фактом бійки учнів зареєстрували інформацію. До відповідальності притягнуть батьків підлітків.

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На відео помітно, як один хлопець нападає на іншого, починає його бити та збиває з ніг. Проте це його не зупинило – підліток продовжив бити хлопця кулаками та ногами по обличчю.

Батьки учня, якого побили, написали заяву до поліції, однак вони не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності.

На батьків іншого хлопця склали протокол за статтею №184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Дивіться відео бійки учнів у Луцьку:



Також вирішується питання про притягнення до відповідальності дівчини, яка поширила відео в телеграм-каналі. Наразі триває перевірка інциденту.

До слова, у Запоріжжі четверо школярок почали конфлікт із молодшими дівчатами. Потім дівчат жорстоко побили.

Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.

Головну учасницю побиття школярок, яка завдала найбільше ударів, посадили в СІЗО на 60 днів. Деталі – читайте у статті.