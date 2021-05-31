Лукашенка позбавлять звання доктора КНУ Шевченка: коли це станеться

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров наголосив, що вчена рада вишу позбавить самопроголошеного президента Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу.

Це станеться 7 червня. Під час засідання вченої ради КНУ буде розглянуто два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка.

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Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" ректор Володимир Бугров розповів, що він звернувся до вченої ради напрацювати процедуру позбавлення звання почесного доктора, адже наразі її немає.

Вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами (для позбавлення статусу, – 24 канал) є порушення прав людини та неповага до держави Україна,

– заявив Бугров.

За його словами, 7 червня планується засідання вченої ради університету, де і будуть вирішувати питання позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка.

Сам Бугров переконаний, що таке рішення буде схвалене, тож Лукашенко позбудеться статусу почесного доктора КНУ Шевченка.

Зазначимо, що диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.

До слова, скасувати звання почесного доктора КНУ Лукашенку попросила в ректора ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Бугров вважає, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету.

Що до цього призвело