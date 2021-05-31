Це станеться 7 червня. Під час засідання вченої ради КНУ буде розглянуто два питання: затвердження процедури та позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка.
До теми Вчена рада КНУ Шевченка розгляне позбавлення Лукашенка звання почесного доктора
Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" ректор Володимир Бугров розповів, що він звернувся до вченої ради напрацювати процедуру позбавлення звання почесного доктора, адже наразі її немає.
Вже три комісії вченої ради виробили таку процедуру. Там підставами (для позбавлення статусу, – 24 канал) є порушення прав людини та неповага до держави Україна,
– заявив Бугров.
За його словами, 7 червня планується засідання вченої ради університету, де і будуть вирішувати питання позбавлення статусу почесного доктора Олександра Лукашенка.
Сам Бугров переконаний, що таке рішення буде схвалене, тож Лукашенко позбудеться статусу почесного доктора КНУ Шевченка.
Зазначимо, що диплом почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року ректор Леонід Губерський, а саме звання йому було визначене 2 листопада 2009 року.
До слова, скасувати звання почесного доктора КНУ Лукашенку попросила в ректора ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Бугров вважає, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету.
Що до цього призвело
- 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Там силовики обшукали пасажирів і затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину.
- Мати активіста повідомляла, що він начебто у лікарні у важкому стані. Згодом білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Однак на обличчі активіста є сліди від побоїв.
- Після затримання журналіста світова спільнота закликала відпустити його та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом, Україна теж вдалася до такого кроку.