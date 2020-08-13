Вчена рада Київського національного університету імені Шевченка має намір забрати в президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора закладу. Скасують його, найімовірніше, в вересні.

Лукашенка можуть позбавити докторського ступеня в КНУ

Про це повідомив проректор університету з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров, передає Інтерфакс-Україна. За його словами, таке питання розглядатиме Вчена рада. Власне цей орган привласнює почесні звані на кшталт доктора наук.

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Бугров додав, що Вчена рада збирається під час навчального року. Тому, швидше за все, розгляне це питання вже у вересні.

Я як член вченої ради виступаю "за" позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ,

– наголосив проректор.

Він підкреслив, що таке рішення має хороші перспективи бути ухваленим.

Що цьому передувало

Раніше ініціативна група випускників та студентів КН звернулася до ректора та членів вченої ради університету скасувати звання почесного доктора, яке має Лукашенко.

"Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем і не заслуговує високого звання почесного доктора. Ми – переконані, що присутність Олександра Лукашенка в переліку почесних докторів КНУ кидає тінь на репутацію цього звання і підриває авторитет університету як провідної установи вищої освіти нашої держави,

– мовиться у їхньому зверненні.

Диплом почесного доктора Лукашенко вручив 5 листопада 2009 року нинішній ректор вишу Леонід Губерський.

Зауважимо, що з 9 по 13 серпня в Білорусі тривають протести проти чинної влади. Розпочалися вони одразу після виборів президента. Люди не погоджуються із їхніми результатами та вважають, що голос у них украли.

Натомість влада на чолі з Лукашенком застосувала силу, аби придушити такі настрої, – в людей стріляли як гумовими кулями, так і з помпових рушниць. Також силовики жорстко затримували мітингувальників і опісля їх били ледь не смерті.

Наразі відомо про 3 офційні жертви, але число загиблих може бути набагато більшим. Крім того, білоруська влада затримала майже 7 тисяч людей.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.