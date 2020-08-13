Олександр Лукашенко досі є почесним доктором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тож, випускники і студенти цього вишу просять ректора та членів вченої ради КНУ скасувати це звання президента Білорусі.

Директорка Центру комунікацій КНУ Олена Добржанська розповіла у коментарі УНІАН, що з листопада 2009 року й донині Лукашенко є почесним доктором КНУ.

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Вона сказала, що не знає, чи планують це зробити, але на сьогодні цього рішення не змінено.

Через це студенти та випускники Київського університету Шевченка виступили із зверненням скасувати це звання. Зокрема, активістка руху "Чесно" Оленка Нікуліна склала документ, який збирає підписи.

"Звертаємося до вас із проханням позбавити Олександра Лукашенка звання Почесного доктора Київського національного університету імені Шевченка. Адже він є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори Президента Білорусі 2020 року. Ця особа не заслуговує на високе звання Почесного доктора", – написали у зверненні.

Станом на 15:00 звернення підписали вже понад 130 осіб. До слова, свій підпис залишив і колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Що відомо про звання Лукашенка почесного доктора КНУ

Диплом Почесного доктора Лукашенку вручив 5 листопада 2009 року теперішній ректор Леонід Губерський. У мережі скріншот, у якому йдеться про урочисте вручення диплому йому як "видатному політичному і державному діячеві".



Лукашенко на врученні диплому зі званням / Фото з фейсбуку Олени Ніколіної

Що відбувається у Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня люди почали виходити на мирні акції протесту. Вони тривають вже 5 днів.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.