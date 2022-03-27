Для навчальної установи уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі.

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Вже почали приймати перших студентів.

Як проходитиме навчання

Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області,

– розповів Коваль.

Він зауважив, що відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть можливість впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування на базі практичних закладів охорони здоров'я області.

Також це дозволить практикувати сучасні досягнення медицини: брати участь в розробці, патентуванні та впровадженні досягнень лікарів області в роботу практичної медицини.

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