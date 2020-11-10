Оксфордський словник обрав найважливіше слово року
Оксфордський словник англійської мови Collins Dictionary обрав найважливіше слово 2020 року. Ним стало "локдаун" (англійською – lockdown).
У словнику слово "локдаун" означає введення строгих обмежень на поїздки, соціальну взаємодію та доступ до громадських просторів. Про це повідомляється на офіційному сайті Collins Dictionary.
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А все через те, що від початку пандемії COVID-19 лексикографи зареєстрували різке зростання використання цього слова – близько 250 тисяч випадків. В той час як минулого року це слово використали лише чотири тисячі разів.
Додамо, що стан локдауна укладачі словника порівнюють з національним застоєм, коли призупинено майже все, що стосується нормального суспільного життя.
До десятки слів року також потрапили:
- furlough (відпустка без виплати зарплати);
- key worker (співробітник, присутність якого необхідна на роботі);
- self-isolation (самоізоляція);
- social distancing (соціальне дистанціювання);
- coronavirus (коронавірус);
- Megxit (це слово позначає вихід принца Гаррі та його дружини Меган з королівської сім'ї);
- BLM (назва антирасистського руху Black Lives Matter);
- TikToker (користувач платформи TikTok);
- mukbang (мокпан, трансляція, в ході якої відеоблогер об'їдається, спілкуючись з аудиторією).
До слова, у 2019 році найважливішим словом, за версією Оксфордського словника, було "кліматичний страйк".
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