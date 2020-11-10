Оксфордський словник англійської мови Collins Dictionary обрав найважливіше слово 2020 року. Ним стало "локдаун" (англійською – lockdown).

У словнику слово "локдаун" означає введення строгих обмежень на поїздки, соціальну взаємодію та доступ до громадських просторів. Про це повідомляється на офіційному сайті Collins Dictionary.

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А все через те, що від початку пандемії COVID-19 лексикографи зареєстрували різке зростання використання цього слова – близько 250 тисяч випадків. В той час як минулого року це слово використали лише чотири тисячі разів.

Додамо, що стан локдауна укладачі словника порівнюють з національним застоєм, коли призупинено майже все, що стосується нормального суспільного життя.

До десятки слів року також потрапили:

furlough (відпустка без виплати зарплати);

key worker (співробітник, присутність якого необхідна на роботі);

self-isolation (самоізоляція);

social distancing (соціальне дистанціювання);

coronavirus (коронавірус);

Megxit (це слово позначає вихід принца Гаррі та його дружини Меган з королівської сім'ї);

BLM (назва антирасистського руху Black Lives Matter);

TikToker (користувач платформи TikTok);

mukbang (мокпан, трансляція, в ході якої відеоблогер об'їдається, спілкуючись з аудиторією).

До слова, у 2019 році найважливішим словом, за версією Оксфордського словника, було "кліматичний страйк".