COVID-19 негативно вплинув на розвиток та доходи в багатьох сферах підприємницької діяльності. Які ж галузі бізнесу навпаки збільшили свої статки під час пандемії – далі в матеріалі.

Джерело: Forbes

Чи не найбільше під час пандемії постраждали галузі туризму, авіаперевезень та готельно-ресторанного бізнесу. Однак, декілька корпорацій змогли не тільки встояти під час кризи, але й збільшили свої прибутки в кілька разів.

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Інтернет-торгівля

Інтернет-магазини справді добряче розвинулися під час пандемії. Amzon продовжує лідирувати серед усіх наявних платформ. Попри те, що ріст продажів компанії спостерігався стабільно вже протягом десятиліття, Amazon отримав найбільший приріст саме під час карантину.

Ціна однієї акції компанії на початку локдауну в березні 2020 року складала 1676,61 долара США, а вже наприкінці червня цей показник сягнув 2680 доларів.

Інструменти дистанційної освіти та віддаленої роботи

Коли багато компаній на початках пандемії передбачали короткотерміновий відхід до домашніх офісів, більшість розробників програмного забезпечення потирали руки в очікуванні додаткового прибутку.

Відтак, вже через кілька місяців платформа Zoom з неперспективної та маленької програми стала лідером у використанні для відеоконференцій. На одній лише рекламі власники Zoom збільшили свої статки в 4 рази.

Супермаркети

Хоча й почали діяти певні обмеження, багато супермаркетів ще ніколи не отримували стільки прибутку. Масові закупівлі на початку локдаунів, закриття ресторанів та вдалий запуск доставлення продуктів до дверей покупців, за різними підрахунками, збільшили доходи власників супермаркетів у кілька разів.

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Засоби гігієни

Протягом пандемії кількість кіосків у всьому світі, в яких можна купити засоби дезінфекції, маски та рукавички, збільшилася на 90 000 одиниць. Воно й не дивно, адже попит та націнка на таку продукцію шалено зросла. 94% всіх світових виробників засобів гігієни збільшили власні прибутки у порівнянні з минулими роками.

Алкогольні вироби

Документально підтверджено, що кількість вживання алкогольних напоїв протягом пандемії вдома зросла до неймовірних показників. З більш гнучким графіком в умовах хоум-офісу, люди дозволяють собі випивати частіше та більше. Популярними стали коктейльні вечірки у вже згаданому Zoom.

Розважальні платформи

Під час перших локдаунів один тільки Netflix збільшив кількість своїх підписників на 16 мільйонів. У 2020 році платформою скористалися у 26 разів більше користувачів, ніж у 2019.

Закриті кінотеатри, відсутність будь-якої альтернативи та обмежена соціальна активність змусили людей набагато частіше користуватися стрімінговими та відеосервісами на кшталт Pornhub, Apple TV+, Twitch та YouTube.