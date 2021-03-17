Як працюватимуть школи та садочки у Львові: рішення міськради про локдаун

Джерело:фейсбук Андрія Садового
Львів посилює карантин через стрімке збільшення випадків коронавірусу. Зокрема, школи переводять на онлайн-навчання або канікули.
Посилений карантин триватиме з 19 до 28 березня 2021 року. Таким чином міська влада планує перервати ланцюжок захворюваності.
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Мер міста Андрій Садовий розповів, що учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться й надалі дистанційно до 28 березня.
Натомість дитячі садочки наразі працюватимуть у звичному режимі.
За словами Андрія Садового, динаміка госпіталізації важких хворих з COVID-19 не зменшується.
Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– заявив Андрій Садовий.
Мер Львова попросив всіх при можливості залишатися вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.Ситуація з коронавірусом у Львові. МОЗ віднесло Львівську область до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Станом на 17 березня виявили 884 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії на Львівщині підтвердили коронавірус у 89 тисяч людей, із них 43,2 тисячі – львів’яни.