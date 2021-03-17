Як працюватимуть школи та садочки у Львові: рішення міськради про локдаун

Львів посилює карантин через стрімке збільшення випадків коронавірусу. Зокрема, школи переводять на онлайн-навчання або канікули.

Посилений карантин триватиме з 19 до 28 березня 2021 року. Таким чином міська влада планує перервати ланцюжок захворюваності.

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Як працюватимуть школи та садочки у Львові

Мер міста Андрій Садовий розповів, що учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться й надалі дистанційно до 28 березня.

Натомість дитячі садочки наразі працюватимуть у звичному режимі.

Що відомо про посилений карантин у Львові

У місті припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише “на виніс” та доставку.

У торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Натомість господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням.

Також переносяться всі масові заходи переносяться.

Салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

Чому у Львові прийняли рішення посилити карантин

За словами Андрія Садового, динаміка госпіталізації важких хворих з COVID-19 не зменшується.

Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,

– заявив Андрій Садовий.

Мер Львова попросив всіх при можливості залишатися вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

МОЗ віднесло Львівську область до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Станом на 17 березня виявили 884 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії на Львівщині підтвердили коронавірус у 89 тисяч людей, із них 43,2 тисячі – львів’яни.