Як працюватимуть школи та садочки у Львові: рішення міськради про локдаун

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Джерело:

фейсбук Андрія Садового

Львів посилює карантин через стрімке збільшення випадків коронавірусу. Зокрема, школи переводять на онлайн-навчання або канікули.

Посилений карантин триватиме з 19 до 28 березня 2021 року. Таким чином міська влада планує перервати ланцюжок захворюваності.

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Як працюватимуть школи та садочки у Львові

Мер міста Андрій Садовий розповів, що учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться й надалі дистанційно до 28 березня.

Натомість дитячі садочки наразі працюватимуть у звичному режимі.

Що відомо про посилений карантин у Львові

  • У місті припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише “на виніс” та доставку.
  • У торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Натомість господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням.
  • Також переносяться всі масові заходи переносяться.
  • Салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

Чому у Львові прийняли рішення посилити карантин

За словами Андрія Садового, динаміка госпіталізації важких хворих з COVID-19 не зменшується.

Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– заявив Андрій Садовий.

Мер Львова попросив всіх при можливості залишатися вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.

Ситуація з коронавірусом у Львові. МОЗ віднесло Львівську область до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Станом на 17 березня виявили 884 нових випадків COVID-19. Загалом за весь час пандемії на Львівщині підтвердили коронавірус у 89 тисяч людей, із них 43,2 тисячі – львів’яни.