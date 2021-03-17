Як працюватимуть школи та садочки у Львові: рішення міськради про локдаун
Львів посилює карантин через стрімке збільшення випадків коронавірусу. Зокрема, школи переводять на онлайн-навчання або канікули.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Посилений карантин триватиме з 19 до 28 березня 2021 року. Таким чином міська влада планує перервати ланцюжок захворюваності.
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Як працюватимуть школи та садочки у Львові
Мер міста Андрій Садовий розповів, що учні початкової школи (1 – 4 класи) йдуть на канікули з 19 березня. А середня та старша школа (5 – 11 класи) навчатимуться й надалі дистанційно до 28 березня.
Натомість дитячі садочки наразі працюватимуть у звичному режимі.
Що відомо про посилений карантин у Львові
- У місті припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.
- Заклади громадського харчування працюватимуть лише “на виніс” та доставку.
- У торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини. Натомість господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням.
- Також переносяться всі масові заходи переносяться.
- Салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.
Чому у Львові прийняли рішення посилити карантин
За словами Андрія Садового, динаміка госпіталізації важких хворих з COVID-19 не зменшується.
Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– заявив Андрій Садовий.
Мер Львова попросив всіх при можливості залишатися вдома, носити маски та дотримуватись дистанції.
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