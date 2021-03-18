Як працюватимуть школи та садочки в Києві під час локдауну

Джерело:24 канал
У Києві з 20 березня посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Триватиме локдаун 3 тижні – до 9 квітня включно. Як працюватимуть школи та садочки у Києві під час локдауну – читайте у матеріалі.
Мер міста Віталій Кличко розповів, що у столиці поки працюватимуть дитячі садочки. Натомість у школах будуть канікули та онлайн-навчання.
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Так, учні 5 – 11 класів у школах Києва з 18 березня йдуть на канікули. Водночас початкова школа поки навчається очно ще два дні, а вже після вихідних, з 22 березня, вони теж будуть відпочивати.
За словами Кличка, після канікул діти повернуться до навчання, але дистанційно. Тобто ще два тижні після канікул школярі навчатимуться в онлайн-режимі.
Віталій Кличко наголосив, що всі обмеження у Києві запроваджують на три тижні – до 9 квітня включно.
Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи,
– сказав мер столиці.
Кличко наголосив, що всі підприємства та організації бюджетної сфери мають перейти на дистанційну роботу. Приватний бізнес також повинен максимально перейти на онлайн-роботу.Ситуація з коронавірусом у Києві. Столиця уже давно перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак епідситуація тут із кожним днем погіршувалася. Зокрема, 17 березня тут захворіли понад тисяча осіб.