Як працюватимуть школи та садочки в Києві під час локдауну
У Києві з 20 березня посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Триватиме локдаун 3 тижні – до 9 квітня включно. Як працюватимуть школи та садочки у Києві під час локдауну – читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Як працюватимуть школи і садочки в Києві з 20 березня
Мер міста Віталій Кличко розповів, що у столиці поки працюватимуть дитячі садочки. Натомість у школах будуть канікули та онлайн-навчання.
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Так, учні 5 – 11 класів у школах Києва з 18 березня йдуть на канікули. Водночас початкова школа поки навчається очно ще два дні, а вже після вихідних, з 22 березня, вони теж будуть відпочивати.
За словами Кличка, після канікул діти повернуться до навчання, але дистанційно. Тобто ще два тижні після канікул школярі навчатимуться в онлайн-режимі.
Локдаун у Києві: що буде закрито, а що працюватиме
Віталій Кличко наголосив, що всі обмеження у Києві запроваджують на три тижні – до 9 квітня включно.
Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи,
– сказав мер столиці.
Що у Києві заборонять
- роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних зал;
- роботу торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- проведення релігійних заходів, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу;
- проведення масових заходів – розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо;
- проведення спортивних заходів з глядачами.
Що працюватиме у Києві
- Заклади громадського харчування працюватимуть, але виключно на виніс. Натомість на АЗС заборонять продавати їжу.
- Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом.
- Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів.
- Громадський транспорт працюватиме за графіком, але з дотриманням маскового режиму та із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Кличко наголосив, що всі підприємства та організації бюджетної сфери мають перейти на дистанційну роботу. Приватний бізнес також повинен максимально перейти на онлайн-роботу.
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