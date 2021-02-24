Вчена рада Львівського національного університету імені І.Франка під час засідання одноголосно ухвалила рішення присвоїти кафедрі теоретичної фізики ім’я Івана Вакарчука.

Музикант та політик Святослав Вакарчук написав про таке рішення Вченої ради у соцмережі, зазначивши, що для всієї родини це велика честь.

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“Щиро дякуємо за таке рішення ректору, професору Володимиру Мельнику та кожному члену Вченої ради університету. Іван Вакарчук залишиться з рідною кафедрою назавжди, – написав співак.

Вакарчук висловив особливу подяку професору Володимиру Ткачуку, всій кафедрі теоретичної фізики, професору Петрові Якібчуку та всьому фізичному факультету за таку ініціативу.

До слова, 4 квітня 2020 року помер Іван Вакарчук на 73 році життя.

Що відомо про Івана Вакарчука

Вакарчук – відомий український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України у 2007 – 2010 роках, батько співака Святослава Вакарчука. Він також доктор фізико-математичних наук та заслужений діяч науки і техніки України.

До 1990 року Вакарчук був професором кафедри теоретичної фізики Львівського університету. Того ж року його обрали ректором ЛНУ імені Івана Франка. А у 1991 він став і президентом Малої академії наук Львівщини.

У 2001 році Івана Вакарчука знову переобрали на посаду ректора Львівського національного університету до 2007 року. А з 2010 по 2013 рік він втретє був ректором львівського вишу.

З 2007 до 2010 – Іван Вакарчук очолював Міністерство освіти і науки в уряді Юлії Тимошенко. За його каденції відбулися серйозні реформи вищої освіти в Україні. Іван Вакарчук втратив посаду у зв'язку з відставкою уряду після перемоги на виборах Януковича.

Повну біографію про життя, сім’ю та нагороди Івана Вакарчука – читайте за посиланням.