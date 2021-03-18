Литвин йде з наглядової ради університету Шевченка після програшу на виборах ректора

Колишній спікер Ради Володимир Литвин вирішив звільнитися з посади голови наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Таке рішення він прийняв після своєї поразки на виборах ректора.

Володимир Литвин зізнався у соцмережі, що він подав заяву Президенту України про складання повноважень голови наглядової ради КНУ.

До теми Володимир Литвин програв вибори ректора КНУ імені Шевченка

Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".

Окрім того, Литвин заявив, що йому тепер не дозволять навіть наближатися до університету.

Тому він вирішив піти з наглядової ради університету Шевченка. Все, ймовірно, через те, що він програв у першому турі виборів ректора КНУ, які проходили 17 березня.

Так, Володимир Литвин, який балотувався на цю посаду, посів четверте місце, набравши лише 4% голосів.



Додамо, що оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур, у який пройшли професор Володимир Бугров (44,04%) та професор Олександр Рожко (15,2%).

Що відомо про Володимира Литвина

Володимир Литвин у 2008 році обіймав посаду в.о. ректора університету, а потім став головою наглядової ради.

Також Володимир Литвин був народним депутатом чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради. А в 2002 році був обраний народним депутатом за списком блоку "За єдину Україну!".

Окрім того, колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин посприяв ухваленню “Харківських угод”. За словами експертів, він під час голосування за «Харківські угоди» не заблокував картки нардепів, які тоді перебували в ПАРЄ.