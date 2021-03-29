Новий вектор: у військовому ліцеї Героїв Крут навчатимуться дівчата

Джерело:Лівівська обласна рада
Львівський державний ліцей імені Героїв Крут наразі є єдиним військовим навчальним закладом в області. Наразі готують два нових вектори розвитку. Тут оновлять програму предмету "Захист України" та підготують умови для навчання дівчат.
Про нові напрямки роботи розказала голова комісії з питань освіти та науки Львівської облради Іванна Герус. На її думку, це покращить якість військового виховання на Львівщині.
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Перший з них стосується покращення змісту та викладання предмету "Захист України".
Маємо пропозицію зробити ліцей імені Героїв Крут центром навчання для освітян, в межах підготовки програми національно-патріотичного виховання "Захист України",
– зазначила Герус.
Вона пояснила, що цей предмет віднедавна поновили у шкільній програмі для учнів 10 – 11 класів. Основною метою його викладання є "надавати учням знання та вміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях".
Другим вектором став пошук та розвиток гендерної рівності у ліцеї Героїв Крут. Оскільки у ліцеї школярі готуються до вступу у військові навчальні заклади. Проте майже 30-літня історія ліцею включає лише історії хлопців – для дівчат такої опції наразі немає.
Також ми хочемо надати можливість дівчатам навчатися у ліцеї. Поки що він зовсім не облаштований для цього, тут немає жіночої казарми,
– додала чиновниця.
Іванна Герус підкреслила, що львівські освітяни будуть "працювати над тим, щоб ліцей імені Героїв Крут став прикладом підготовки як для чоловіків, так і для жінок".Зверніть увагу! У Збройних силах України служить понад 31 тисяча жінок-військовослужбовиць станом на березень 2021 року. Це 15,6% від загальної кількості військових. Для порівняння, ця цифра удвічі більша, якщо порівняти з 2014 роком.