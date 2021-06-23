Літнє прибирання: привести до ладу не тільки оселю, але й особисті фінанси

Генеральне прибирання – чудова можливість позбутись зайвого, навести лад не тільки з речами, але й з думками. Такий процес інколи необхідний і у галузі особистих фінансів.

Особистий бюджет, як і запилені килими, потребує чистки, а кредити – немов старі набридлі речі, котрих необхідно позбутись. Яким має бути чек-лист для прибирання фінансів – далі у матеріалі.

Цікаво Фінансове планування для бізнесменів: на що звернути увагу

Зітріть пил із заощаджень

Можливо, ви починали рік з грандіозними планами та чудовими ідеями, як заощадити кошти. Чи вдалось всього досягти, чи на якомусь етапі забули про свої фінансові цілі?

Влітку варто стерти пил зі своїх заощаджень та визначити, як досягти поставлених раніше цілей. Починати, як і у звичайному прибиранні, необхідно з малого – спробуйте накопичувати на окремий рахунок бодай 10% від своїх сумарних доходів.

Не важливо, для чого ви відкладаєте гроші, головне – робити це постійно, навіть невеличкими сумами.

Витріть пил із заощаджень / Фото Unsplash

Викиньте заборгованість та кредити

Безліч українців живуть завдяки іпотекам, кредитам та позиченим грошам. Нічого дивного чи поганого у цьому, насправді, немає. Однак борги, які тягнуться роками, можуть стримувати вашу фінансову свободу.

Спробуйте виплатити всі заборгованості протягом кількох місяців, не накопичивши при цьому нових. Це допоможе краще зрозуміти особисті доходи та витрати, а також робити кращі фінансові кроки у майбутньому.

Викиньте зайві заборгованості / Фото Unsplash

Відполіруйте власний бюджет

З приходом нової пори року, слід уважно проаналізувати власні доходи та витрати. Перегляньте свою фінансову поведінку у минулому сезоні та створіть план на місяць.

Поверхнево відполіруйте бюджет, якщо він працює, однак, якщо плану дотримуватись не вдається, – тут необхідне серйозне вологе прибирання.

Скласти оптимальний бюджет на місяць можна знаючи усі свої доходи та витрати, навіть найменші. Роздруковувати власні фінансові звіти радимо за допомогою принтерів, які є простими у використанні та обслуговуванні. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину у чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Відполіруйте бюджет / Фото Pexels