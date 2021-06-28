Часто, коли батьки повертаються влітку з роботи, то застають дитину у планшеті, комп’ютері чи телефоні. І найімовірніше, що так діти провели весь день.

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Чому літні канікули мають бути коротшими

На думку експертів, літні канікули повинні бути коротшими. Адже за майже три місяці школярі забувають багато інформацію, яку вивчили за рік.

За результатами дослідження, "літні втрати" становлять до чверті річного курсу. Тобто, діти можуть не пам’ятати щонайменше 25% матеріалу.

А найгірше такі довгі канікули впливають на дітей з бідних родин – оскільки, якщо багаті живуть переважно серед книжок, а на літо можуть відправити дітей у табір, то бідні сидять вдома чи на вулиці, не роблячи нічого для навчання.

Так, дослідження університету в Балтиморі виявило, що саме розбіжності в "літніх втратах" можуть відповідати різницю в успіхах у навчанні між бідними та багатими дітьми.

Окрім того, довгі канікули погано впливають на бюджети бідних родин. Адже діти не мають безкоштовних шкільних сніданків та обідів, а натомість батьки мають витрачати більше грошей та часу на догляд і розваги для малечі.

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Скільки тривають канікули в різних країнах? Літні канікули в різних країнах відрізняються. Наприклад, у Південній Кореї – діти відпочивають лише три тижні. Водночас в Італії, Туреччині та Україні – мають найбільше, аж три місяці.

Окрім того, експерти вважають, що у школі більше часу треба приділяти повторенню матеріалу. Адже додаткові вправи корисні – особливо для тих, хто відстає.

Тож, частину літа вони пропонують витратити на "позапрограмне" навчання, практику тощо.

До слова, в Україні школярі вже пішли на канікули. Хоча через карантин цього року деякі школи продовжили навчання на літо. Де учні вчилися в червні – читайте у статті.