Літні канікули 2021: як школяру знайти легальний підробіток

Літні канікули – ідеальний час для підлітків, щоб стати на стежку самостійності, визначитись із майбутньою професією та трохи підзаробити. Де легально працевлаштуватись школярам та як скласти своє перше резюме – далі у матеріалі.

Найбільше для школярів відкрито вакансій промоутерів, продавців-консультантів, кур'єрів та помічників офіціантів. За день підліток може заробити близько 300 гривень.

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Умови працевлаштування школярів

Без згоди дорослих влаштуватись на роботу можна з 16 років. Підлітки у віці від 14 до 16 років повинні мати письмову згоду бодай одного з батьків та виконувати легкі завдання, які не шкодять здоров'ю.

Робочий час школяра до 16 років не може перевищувати 24 годин на тиждень. Для підлітків від 16 до 18 років це обмеження дещо інше – 36 годин.

Підіймати важкі предмети на роботі можуть підлітки старші 15 років, якщо вони не мають протипоказань від лікаря. Це встановлюється під час медичного огляду, який є обов'язковим перед працевлаштуванням.

Звільнити неповнолітнього підприємство може винятково за згодою служби у справах дітей.

Школярі під час канікул можуть працювати не більше ніж 36 годин на тиждень / Фото Unsplash

Як школяру шукати роботу

Для початку підліток має вибрати галузь своєї роботи. Варто оцінити, чи хоче дитина передусім підзаробити грошей, або ж отримати досвід та визначитись із майбутньою професією.

Можна спробувати влаштуватись в омріяну компанію на просту вакансію, щоб просто побачити робочий процес зсередини. Зокрема легше домовитись про роботу підлітку на підприємствах, де працюють його батьки.

Якщо школяр добре ладить з іншими дітьми, то може спробувати себе у ролі репетитора того предмета, який йому найкраще вдається. Якщо ж дитина любить тварин, то варто розпитати сусідів, чи не потрібна їм, наприклад, допомога у ранковому вигулюванні собаки.

Також можна знайти підробіток в інтернеті, зокрема стати модератором сайту чи редактором фото. За таку роботу краще братись за порадою знайомих та друзів.

Де школярам шукати роботу / Фото Unsplash

Як скласти резюме

Якщо дитина може похизуватись гарними оцінками, то варто вказати свої бали у резюме. Також не зайвими будуть нагороди, які підліток отримав у школі або на олімпіадах.

Окрім цього, безліч роботодавців цінують волонтерський досвід. Якщо підліток брав участь у благодійних та творчих проєктах, то вказавши це у свому резюме, у нього з'явиться більше шансів знайти хорошу роботу.

Не забудьте додати навички володіння комп'ютерними програмами, такими як MS Office, Google Docs, iMovie тощо. Також вкажіть перелік та рівень знань іноземних мов, якщо ви ними бодай трохи володієте.

Вкажіть всі свої шкільні та позашкільні навички / Фото Pexels

Спортивні досягнення також мають місце у резюме школяра. Дані про відвідування секції, участь у змаганнях та командні види спорту – цікава інформація для роботодавця.

Не зайвими будуть і рекомендації, наприклад, від учителів. Попросіть педагогів, щоб вони склали невеличкий опис ваших основних переваг як особистості та прикріпіть це до свого резюме.

Окрім цього, відправляючи резюме до компаній, надішліть також мотиваційний лист, у якому вкажіть, чому саме ви хочете у них працювати.