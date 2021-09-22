Лише третина шкіл в Україні зможуть працювати в жовтій зоні: де найгірша ситуація

Депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.

За словами депутатки, рівень вакцинації педагогічних колективів залишається дуже низьким. Через це школи можуть закритися на карантин.

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Юлія Гришина наголосила, що із 17 000 шкіл в Україні тільки 38% можуть працювати офлайн і не переходити на дистанційку. Ці заклади освіти мають рівень вакцинації співробітників від COVID-19 хоча б однієї дозою більше 80%.

В яких областях закриють найбільше шкіл? Депутатка розповіла, що, за інформацією обласних держадміністрацій, мають закрити майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%) та Івано-Франківській областях. У них рівень вакцинації персоналу нижчий за 80%.

За її словами, не всі школи зможуть працювати і в інших регіонах:

У Полтавській області працювати зможе лише третина (246 шкіл), інші перейдуть на дистанційку.

У Запорізькій області повністю закриють усі навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих, доти поки в колективі не вакцинуються.

У Київській області продовжать роботу 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти.

Гришина додала, що на сьогодні найближчі до червоного рівню епідемнебезпеки в Україні – Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська та Тернопільська області.

Правила роботи шкіл у жовтій зоні

У жовтій зоні карантину, яка вступає в дію з 23 вересня, очно дозволено працювати навчальним закладам, де принаймні 80% працівників мають COVID-сертифікат:

"жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

До слова, перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів.

Текст публікації Юлії Гришиної:

З завтрашнього дня вводяться нові правила адаптивного карантину і жовтий епідемрівень по всій Україні.

Як працюватимуть навчальні заклади в країні? Із 17 000 шкіл в Україні тільки 38% можуть працювати офлайн і не переходити на дистанційне навчання. Станом на 17 вересня вони мають рівень вакцинації співробітників від COVID-19 хоча б однієї дозою більше 80%.

По інформації ОДА закриють майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%), Івано-Франківській областях. У них рівень вакцинації персоналу нижче 80%.