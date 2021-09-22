Лише третина шкіл в Україні зможуть працювати в жовтій зоні: де найгірша ситуація
Джерело:телеграм-канал Юлії Гришиної
Депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.
За словами депутатки, рівень вакцинації педагогічних колективів залишається дуже низьким. Через це школи можуть закритися на карантин.
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Юлія Гришина наголосила, що із 17 000 шкіл в Україні тільки 38% можуть працювати офлайн і не переходити на дистанційку. Ці заклади освіти мають рівень вакцинації співробітників від COVID-19 хоча б однієї дозою більше 80%.
В яких областях закриють найбільше шкіл? Депутатка розповіла, що, за інформацією обласних держадміністрацій, мають закрити майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%) та Івано-Франківській областях. У них рівень вакцинації персоналу нижчий за 80%.
За її словами, не всі школи зможуть працювати і в інших регіонах:
- У Полтавській області працювати зможе лише третина (246 шкіл), інші перейдуть на дистанційку.
- У Запорізькій області повністю закриють усі навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих, доти поки в колективі не вакцинуються.
- У Київській області продовжать роботу 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти.
Гришина додала, що на сьогодні найближчі до червоного рівню епідемнебезпеки в Україні – Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська та Тернопільська області.
Правила роботи шкіл у жовтій зоні
У жовтій зоні карантину, яка вступає в дію з 23 вересня, очно дозволено працювати навчальним закладам, де принаймні 80% працівників мають COVID-сертифікат:
- "жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;
- "зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.
До слова, перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів.
Текст публікації Юлії Гришиної:
З завтрашнього дня вводяться нові правила адаптивного карантину і жовтий епідемрівень по всій Україні.
Як працюватимуть навчальні заклади в країні? Із 17 000 шкіл в Україні тільки 38% можуть працювати офлайн і не переходити на дистанційне навчання. Станом на 17 вересня вони мають рівень вакцинації співробітників від COVID-19 хоча б однієї дозою більше 80%.
По інформації ОДА закриють майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%), Івано-Франківській областях. У них рівень вакцинації персоналу нижче 80%.