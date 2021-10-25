Освітяни продовжують вакцинуватися від COVID-19. Оновлені показники опублікував міністр освіти Сергій Шкарлет.

До теми Дистанційка чи додаткові канікули: як працюють школи в регіонах червоної зони

Яка область не вакцинувала достатньо вчителів? За словами Шкарлета, поріг щеплення у 80% працівників шкіл досі не досягнуто лише в одному регіоні – Рівненській області.

"Упевнений, що місцеві органи влади здатні виправити цю ситуацію у найкоротші строки", – сподівається він.

Зазначимо, що двома дозами станом на 25 жовтня вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країні.

Де вакциновано найбільше вчителів

Найвищий рівень вакцинації демонструють такі області (повний та неповний цикл вакцинування):

Миколаївська область – 98%;

Київська область – 95,5%;

Харківська область – 94,6%;

Донецька область – 92,7%;

Хмельницька область – 91,6%.

У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. Йдеться про Одеську область – 149 шкіл, Донецьку область – 93, Запорізьку область – 47.

Міністр освіти наголосив, що з 25 жовтня на канікулах перебувають 8 тисяч шкіл.

До слова, у Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули. Так, діти у цих містах на канікулах з 18 жовтня по 1 листопада.