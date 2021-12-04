Лише державною: Естонія відмовляється від російської мови у школах
Джерело:ERR
В Естонії планують до 2035 року відмовитися від викладання у школах російською мовою. Усі предмети в навчальних закладах вестимуть тільки державною.
Перехід на навчання у школах лише естонською здійснюватимуть у межах розробленого "Плану розвитку естонської мови", який охоплює період з 2021 по 2035 роки.
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Естонія відмовляється від російської у школах
Одним із пунктів плану є перехід до 2035 року на освіту естонською мовою. Зокрема, навчання в школах і дитячих садках, які фінансуються державою та місцевими самоврядуванням, повинні вести тільки державною мовою.
За словами міністерки освіти та науки Естонії Лійни Керсни, у російськомовних школах навчання естонською мовою буде збільшене спершу до 40%, потім до 60% і до 75% у 2035 році.
Це пов'язано з тим, що 25% навчання у школах Естонії ведуть іноземними мовами. "Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта – іноземною мовою", – пояснила вона.
Поточна ситуація у російськомовних школах Естонії
Наразі у країні приблизно 14% усіх шкіл – російськомовні. Влада хоче, щоб у них крок за кроком все більше предметів викладали естонською мовою.
Керсна додала, що у російських школах бракує фахівців, які б могли проводити заняття естонською мовою. Тому держава збільшила замовлення для університетів з підготовки нових педагогів.
Така ініціатива подобається не всім
Бажання естонської влади вести навчання у школах лише державною мовою викликало спротив у захисників російських шкіл в Естонії.
Вони вже навіть звернулись до Верховного комісара ОБСЄ з прав національних меншин. Противники ідеї запропонували повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.
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