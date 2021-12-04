Перехід на навчання у школах лише естонською здійснюватимуть у межах розробленого "Плану розвитку естонської мови", який охоплює період з 2021 по 2035 роки.

Читайте також На Дніпропетровщині суд скасував регіональний статус російської мови

Естонія відмовляється від російської у школах

Одним із пунктів плану є перехід до 2035 року на освіту естонською мовою. Зокрема, навчання в школах і дитячих садках, які фінансуються державою та місцевими самоврядуванням, повинні вести тільки державною мовою.

За словами міністерки освіти та науки Естонії Лійни Керсни, у російськомовних школах навчання естонською мовою буде збільшене спершу до 40%, потім до 60% і до 75% у 2035 році.

Це пов'язано з тим, що 25% навчання у школах Естонії ведуть іноземними мовами. "Тому ми говоримо, що викладання предметів має проводитися переважно естонською, а решта – іноземною мовою", – пояснила вона.

Поточна ситуація у російськомовних школах Естонії

Наразі у країні приблизно 14% усіх шкіл – російськомовні. Влада хоче, щоб у них крок за кроком все більше предметів викладали естонською мовою.

Керсна додала, що у російських школах бракує фахівців, які б могли проводити заняття естонською мовою. Тому держава збільшила замовлення для університетів з підготовки нових педагогів.

Така ініціатива подобається не всім

Бажання естонської влади вести навчання у школах лише державною мовою викликало спротив у захисників російських шкіл в Естонії.

Вони вже навіть звернулись до Верховного комісара ОБСЄ з прав національних меншин. Противники ідеї запропонували повернути до Естонії та Латвії постійні місії ОБСЄ для здійснення на місці моніторингу ситуації з освітою російською мовою.

До речі, у Знаєм 24 розповіли, чому російська влада намагається знищити українську мову – дивіться відео