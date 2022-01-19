У садочку холодно, вихователі – в куртках

Мама вихованця Лариса Генсіровська каже, що батьки одягають дітей, як "капусту", а самі вихователі сидять у шапках і куртках.

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За її словами, поблизу міста Бар усього 5 дитсадків. У 4 з них тепло, температура у приміщенні +25, а у селищі Бар (так кажуть на село Войнашівка), де є лише один садок, холодно.

Так, у дитсадку температура повітря становить +10 у групі та +8 у спальні. Через це дітей до дошкільного закладу водять лише ті, кому немає з ким залишити малечу вдома.

Вдягаємо футболку, тоненьку кофту, зверху теплий гольф і теплу кофту на байці. Колготи, штани теплі, двоє теплих носків. Вихователі сидять у куртках осінніх, шапках і замотуються бабусиними хустками,

– каже Лариса Генсіровська.

Вона каже, що дітям миють руки гарячою водою, щоб зігріти, або ж їх виводять на вулицю і змушують бігати (щоб вони зігрілися).



Температура у садочку – близько 10 градусів тепла / Фото ТСН

У садочку заборонили вмикати котел

Жінка додає, що у дошкільному закладі є два котли, але газовий автоматично вмикається, лише коли температура за вікном істотно знижується.

"Коли тепліше, садочок опалюється дровами, і температура підтримується така, як треба. Коли холоднішає – має вмикатися газовий котел. Але садочок цього року взагалі не включили в договір про газопостачання. Це було сплановане заздалегідь, щоб газовий котел цієї зими взагалі не вмикався, – запевнила жінка.

Садочку порадили встановити обігрівачі

Вона каже, що 26 – 27 грудня почала знижуватися температура, і в групі стало холодно. Батьки почали скаржитися завідувачці, а вона озвучувала цю проблему в міськраді.

Також батьки зверталися до керівництва міста Бари, до голови ОТГ та очільниці відділу освіти. Там проблему вирішили – наказали вихователям встановити у групах та спальнях обігрівачі.

Проте батьки стверджують, що ті калорифери нічого не гріють. Два тижні їх "водять за ніс". Мовляв, минулого року такої проблеми не було, а в цьому році їм не дозволяють включати газ.

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"Нам начальниця відділу освіти міста Бар сказала, що вони питання вирішать, і з 1 лютого у садку зможуть увімкнути газовий котел. А до цього діти повинні мерзнути? У Барі в садочках тепло, а в нас що не діти", – обурюється мама.

Згодом газ увімкнули

Зранку 19 січня у дитсадку села таки ввімкнули газовий котел. Цю інформацію підтвердила завідувачка дитсадка Лариса Скульська.

Сьогодні увімкнули газ. Зараз температура 14 – 15 градусів, але тільки ж ввімкнули котел. Сподіваємося, буде тепло,

– сказала вона.

До слова, у місті Яремче Івано-Франківської області батьки скаржаться на недостатнє опалення у школі. Вони обурені і запевняють, що у класах лише 10 градусів тепла. Деталі скандалу – читайте у статті.