Лише 3% освітян досі не вакцинувалися від коронавірусу, – Шкарлет показав оновлені дані

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що лише 3% освітян досі не долучилися до вакцинальної кампанії. Двома дозами вже вакциновано понад 93% працівників, ще частина – отримали лиш одну дозу.

Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 лютого двома дозами вакциновано проти COVID-19 понад 1 мільйон 125 тисяч освітян, а це понад 93% від загальної кількості.

До теми 19 працівників шкіл та садочка на Закарпатті спіймали з підробленими COVID-сертифікатами

В яких областях найбільше вакцинованих освітян

Кращі показники щеплених двома дозами по областях:

Харківська область – 97,9%;

Полтавська область – 97,6%;

Дніпропетровська область – 96,7%;

Луганська область – 96,6%;

Миколаївська область – 96,4%;

Київська область – 96,4%.

Вакцинація у закладах освіти

Відсоток вакцинованих повним циклом працівників у закладах освіти виглядає так:

працівники спеціалізованої освіти – 97,1%;

працівники технікумів – 96,7%;

працівники шкіл – 94,6%;

працівники садочків – 92,4%;

працівники коледжів – 89,5%;

працівники вишів – 87,1%.

Додамо, що понад 1% працівників шкіл мають протипоказання до щеплення.

На дистанційку перейшли 60% шкіл

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в областях заклади освіти почали переходити на дистанційне навчання.

За даними Шкарлета, наразі 8671 школа працює дистанційно, ще 56 шкіл – перебувають на канікулах. 176 технікумів також перейшли на дистанційне навчання (а 76 обрали змішану форму).

Дякую керівникам закладів освіти та освітянам за те, що навчання триває, при цьому мінімізуються контакти та організовуються необхідні заходи для безпеки учасників освітнього процесу,

– наголосив міністр.

До слова, з 8 листопада в школах та садочках України почали відстороняти вчителів, які відмовилися вакцинуватися. Через це багато педагогів почали подавати до суду, проте у більшості випадків там відмовляються поновити їх на посаді.

Так, днями суд на Херсонщині відмовився поновити на роботі трьох невакцинованих вчителів фізкультури, німецької і англійської мови. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Продовжую інформувати про вакцинацію освітян. Станом на 3 лютого 2022 року, за оперативними даними областей, двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено більше 1 млн 125 тис. працівників освіти, це понад 93% від загальної кількості.

Кращі показники щеплених двома дозами по областях: Харківська – 97,9%; Полтавська – 97,6%; Дніпропетровська – 96,7%; Луганська – 96,6%; Миколаївська – 96,4%; Київська – 96,4%.

Відсоток вакцинованих повним циклом працівників у закладах освіти виглядає так: спеціалізованої освіти – 97,1%; професійної – 96,7%; загальної середньої – 94,6%; дошкільної – 92,4%; фахової передвищої – 89,5%; вищої – 87,1%.

Лише 3% освітян ще не долучилися до Всеукраїнської вакцинальної кампанії. Трохи більше 1% працівників шкіл мають протипоказання до щеплення.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в областях заклади освіти почали переходити на дистанційну форму навчання. Дякую керівникам закладів освіти та освітянам за те, що навчання триває, при цьому мінімізуються контакти та організовуються необхідні заходи для безпеки учасників освітнього процесу.

Наразі 8671 школа працює дистанційно, ще 56 ЗЗСО перебувають на канікулах. 176 закладів професійної освіти також перейшли на дистанційне навчання, ще 76 обрали змішану форму.