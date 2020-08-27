До 1 вересня залишилося кілька днів, а деякі школи досі вирішують, як провести День знань у період пандемії. Так, голова Держпродспоживслужби Олег Рубан запевнив, що лінійки проводити можна, але з дотримання всіх норм та правил і лише якщо школа знаходиться у "зеленій" або "жовтій" зонах.

Про це він заявив у інтерв’ю сайту "Сегодня". Але зазначимо, що Міністерство освіти і науки рекомендує утриматися від масових святкувань і влаштувати перший дзвоник у межах кожного класу.

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За його словами, лінійки – це теж скупчення людей, але вони належать до культурно-масових заходів, а тому їх можна проводити, якщо населений пункт знаходиться у "зеленій" або "жовтій" зонах.

Але Рубан зауважив, що при цьому варто слідувати всім нормам та правилам: носити маски, користуватися антисептиками і дотримуватися безпечної дистанції. До того ж, в такому випадку лінійку потрібно проводити на окремій території, де кожна людина матиме площу в п'ять квадратних метрів.

Голова Держпродспоживслужби навів у приклад столицю України: "Якщо Київ потрапить до "помаранчевої" зони небезпеки, то всі лінійки скасовуються. У цьому випадку проводити їх заборонено".

Рубан пояснив, що в школах та садочках важливо не допустити хвору людину на роботу чи хворого учня на навчання.

Повинен бути вироблений жорсткий контроль. Батьки мають перевіряти температуру дитини перед школою. А у закладі освіти повинні стежити за станом здоров'я штатного персоналу та вчителів,

– додав він.

Окрім того, голова Держпродспоживслужби вважає, що і учнів, і вчителів необхідно забезпечити захисними засобами, зокрема масками та антисептиками.

Як буде проводитися навчання в школах з 1 вересня

З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.

А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там повинні запровадити онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів експерти переглянуть ситуацію та, можливо, переведуть певний регіон з однієї зони до іншої.

Правила навчання в школі:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;

в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.