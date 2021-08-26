Початок навчання у школах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що наразі Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Тому навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня – та проходитиме у звичному режимі.

Важливо Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

За його словами, ситуація з COVID-19 залишається контрольованою, а це дозволяє розпочати роботу шкіл в очному режимі. Проте навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи вже підготовлені.



Навчання у школі / Фото feednews

Так, у Києві у випадку нової хвилі коронавірусу не планують знову закривати дитячі садочки та початкові школи на карантин. Адже наразі в столиці кожен другий працівник закладів освіти пройшов повну вакцинацію від COVID-19.

Мер Віталій Кличко запевнив, що у школах столиці вже завершують підготовку до 1 вересня.

А міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що при посиленому карантині деякі школи можуть перейти на дистанційне навчання, адже ситуація з вакцинацією вчителів не скрізь однакова.

Ми будемо дозволяти освітній процес і якщо буде 80% вчителів вакциновано. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо,

– зазначив Ляшко.

Окрім того, очільник МОЗ додав, що сьогодні у країні велика кількість шкіл, готових до погіршення карантину. Наприклад, у Житомирі в усіх школах вакциновано понад 80% педагогів.

Чому вчителі ігнорують щеплення проти COVID-19? Експерти наголошують, що хтось з вчителів боїться ускладнень після вакцинації, а комусь не дозволяє церква.

Що про початок навчання кажуть у МОН? Міністр освіти Сергій Шкралте запевнив, що школярі розпочнуть навчання очно без дистанційних уроків. Він переконаний, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

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А керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах. Він запевнив, що за дотриманням цієї норми буде стежити директор

Але якщо карантин посилять, то школи працюватимуть за планом уряду. Фактично є три варіанти:

Перший – країна перебуває в зеленій зоні, тому працюємо в звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться. Вчителі працюють очно.

Другий – країна переходить в жовту або помаранчеву зони. Тоді треба, щоб не менше 80% працівників школи були вакциновані для роботи в очному режимі, інакше – дистанційне навчання.

Третій – червона зона, тоді учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи.

Які довідки потрібні учням для навчання у школі? Перед початком навчального року школярі повинні пройти щорічні медичні обстеження. У школі вимагають дві медичні довідки – форми № 086-1/о (довідка про результати медогляду) та № 063/о (карта профілактичних щеплень)

Які лікарів треба пройти першокласнику:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

також треба зробити аналіз крові на гемоглобін чи інші аналізи за показаннями.

Водночас учні, які вже навчаються у школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Похід до лікаря можна перенести на будь-який інший час впродовж року.

Зазначимо, що медичні огляди учнів є безоплатними. А для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар повинен створити електронне направлення.

Чи будуть лінійки 1 вересня

Кононенко також додав, що школи можуть проводити святкові лінійки.

Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад,

– заявив Кононенко.

Але в сучасних умовах, якщо проводяться масові заходи, треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.



Перше вересня у школах / Фото forbes.net

Якими можуть бути формати та сценарії лінійок? Школи можуть повторити досвід 2020 року та провести першого вересня альтернативний формат "перших дзвоників", який би не передбачав скупчення.

Тоді оптимальним називали сценарій, за якого святкування 1 вересня проходило б в межах кожного класу окремо.

Серед таких варіантів можуть бути:

окреме святкування для учнів у кожному класі;

лінійки із дотримання принципів зонування та соціальної дистанції між учнями;

проведення святкування першого дзвоника лише для 1 та 11 класів;

екскурсії та квести школою;

Так, у Івано-Франківську всі школи вирішили провести лінійку офлайн. Проте, наприклад, в ліцеї № 23 ім. Романа Гурика лінійку вирішили провести лише для учнів 1 та 11 класів, а всі інші діти підуть на науковий пікнік.

Додамо, що міський голова Руслан Марцінків заявив, що вчителі, які щепляться хоча би першою дозою вакцини до 31 серпня, отримають премію – тисячу гривень.

До слова, Міністерство фінансів оприлюднило дані про бюджетні видатки на школи у 2020 році. З’ясувалося, що в середньому на навчання одного школяра витратили майже 25 тисяч гривень. Деталі – читайте у статті.

Рейтинг найкращих шкіл

Фахівці склали щорічний рейтинг найкращих шкіл України за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. До двадцятки увійшли школи Києва, Дніпра, Львова, Черкас, Івано-Франківська, Харкова та Одеси.

Рейтинг 10 найкращих шкіл України у 2021 році:

Столичний ліцей "Інтелект" – там 79 випускників склали 276 тестів ЗНО на середній бал 188,6. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Франка – 153 випускники ліцею склали 599 тестів та отримали середній бал ЗНО на рівні 183,4. Черкаський фізико-математичний ліцей – 62 учасники ЗНО з ліцею пройшли 219 тестувань та отримали в середньому 185,2 бала. Івано-Франківський ліцей імені Миколи Сабата – там 59 учнів склали 206 тестів ЗНО та отримали середній бал 184,5. Ліцей "Наукова зміна" – 153 учні ліцею склали 551 тест ЗНО-2021 та отримали середній бал на рівні 180. Харківський фізико-математичний ліцей №27, Київський ліцей "Престиж", Київський природничо-науковий ліцей №145, Приватна столична школа Кey School, Навчально-виховний комплекс №12 з Дніпра.

Додамо, що найкращим закладом освіти, що представляє невеликі міста України, визнано Калуський ліцей ім. Бахматюка, результати випускників якого дозволили йому зайняти 28 позицію у рейтингу.

До слова, у 2020 році у рейтингу найкращих шкіл лідирував Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.

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Цікаво, що цього року Верховна Рада вперше видасть премії у розмірі 100 тисяч гривень 30 учасникам, які сумарно з чотирьох навчальних предметів набрали не менше ніж 790 балів (зокрема 200 балів з будь-якого предмету).

Важливі рішення уряду

Українців можуть позбавляти ступеня бакалавра та магістра через плагіат

Уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня бакалавра чи магістра через порушення академічної доброчесності. Так, це можуть зробити через виявлення у роботі плагіату, фальсифікації, списування, обману чи хабарництва.

Відтепер на державному рівні визначені процедура скасування ступеня бакалавра і магістра чи кваліфікації фахівця. Мова виключно про виші. Це рішення сприятиме формуванню відповідальності студентів та підвищенню їхньої конкурентоспроможності,

– зазначив Шкарлет.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності затверджується вченою радою вишу або наукової установи впродовж 2 місяців.

Уряд схвалив концепцію розбудови гуртожитків

Кабінет Міністрів схвалив Концепцію програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків на 2022 – 2026 роки.

Що зміниться? Уряд пропонує: