Лінь чи прокрастинація: поради, як допомогти дитині не відкладати все на потім

Школярі та студенти часто відкладають роботу та навчання на потім, а в останній вечір страждають від огрому роботи. Що спричиняє таку прокрастинацію та як допомогти учню не затягувати із завданнями – у матеріалі.

Психологи з’ясували, що заважає школярам виконувати роботу вчасно, та визначили, як покращити продуктивність дітей. Кілька простих порад допоможуть учням впоратися із завданнями та зменшити прокрастинацію.

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Науковці зазначають, що прокрастинація та звичайна лінь – не тотожні поняття.

Лінь – не прокрастинація

Численні дослідження показують, що затягування виконання завдань прямо пов’язані зі зниженою успішністю та стресом учнів.

Окрім того, медичні експерименти довели, що прокрастинація йде пліч-о-пліч із тривогою, втомою та депресією.

Діти часто не можуть сконцентруватися на навчанні / Фото Unsplash

Причини прокрастинації

За словами Девона Прайса, професора соціальної психології Університету Лойоли, уявлення, що студенти-прокрастинатори не цікавляться завданням – абсолютно хибне. Найчастіше основні причини зволікання поділяються на дві категорії:

Страх невдачі

Розгубленість щодо перших кроків завдання

Прайс розповів, що прокрастинатори можуть годинами дивитися на екран або книгу, паралізовані страхом. У цей момент найкраще рішення — зробити невелику перерву і зайнятися діяльністю, що розслабляє.

Учні нервують, через те, що не знають, з чого почати / Фото Unsplash

Дослідження науковців показали, що студенти також зволікають із виконанням завдання з таких причин:

Нерішучість

Невпевненість у правильності виконання

Виправдання низьких оцінок браком часу, а не відсутністю власних здібностей

Насолода робити все в останній момент для отримання адреналіну

Нерішучість та уникнення відповідальності є найбільш популярними причинами, з якими треба боротися як учням, так і батькам з викладачами.

Що можуть зробити вчителі

Окресліть чіткі терміни для кожної фази завдання

Дослідження показало, що вчителі, розподіляючи частини виконання завдань, а не видаючи дедлайн до повного завершення роботи, отримали більше результативності. Школярі, які працювали над проєктами фазово або фрагментарно, з більшою імовірністю встигали зробити все вчасно та не докладаючи значних зусиль.

Озвучте дедлайни для виконання кожного аспекту завдання / Фото Unsplash

Особливо ефективною ця порада може стати для студентів, які бояться великих проєктів та розгублені, думаючи про майбутню роботу.

Надайте підтримку дитині

Учні з низькою самооцінкою можуть знехотя показувати результати своєї праці – вони можуть бути невпевненими у своїх силах та вагатися, чи достатньо добре виконана робота. Уникайте дуже критичного або негативного відгуку, який може призвести до ненавмисних наслідків – негативної думки про себе в школярів та додаткового стресу в учнів.

Уникайте занадто чіткого визначення того, що потрібно виправити – студент може занадто різко зреагувати на чіткий зворотний зв’язок.

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Також експерти радять не давати учням зворотний зв’язок перед їхніми однолітками — вони можуть відчувати себе незручно та відділитися від колективу. Під час дистанційного навчання ця проблема може легко вирішитися – просто можна написати зауваги учню в особисті повідомлення та допомогти з помилками.

Навчайте тайм-менеджменту

Згідно з дослідженням, багато школярів не мають навичок, які допомогли б ефективно навчатися:

Розрахування часу

Розуміння, коли потрібна допомога з проєктом

Експерти пропонують проводити тренінги, де пояснюватиметься учням, як правильно розпланувати час та підготуватися до роботи – це допоможе дітям не прокрастинувати через нерозуміння завдань.

Навчіть дитину тайм-менеджменту / Фото Unsplash

Розраховуйте навантаження на учнів

Варто пам’ятати, що студенти виконують завдання і на інші предмети, що одразу підвищує рівень стресу. Коли учні не можуть впоратися з усіма завданнями, вони оберуть щось одне, або ж взагалі відмовляться виконувати роботу через розгубленість та тривогу.

Експерти радять домовитися про координацію з іншими учнями або ввести гнучкі дедлайни.

Надайте чіткі інструкції та приклади

Школярі, які не до кінця могли розібратися на уроці, що треба зробити для завдання, потребуватимуть допомоги. Варто переконатися, що всі учні знають вимоги завдання – краще написати інструкції в письмовій формі, щоб учні могли посилатися на них за потреби.

Дайте чіткі інструкції на виконання завдань / Фото Unsplash

Що можуть зробити батьки

Під час дистанційного навчання батьки – це перші, хто може підтримати та допомогти дитині впоратися із прокрастинацією. Експерти рекомендують забезпечити учню комфортний та спокійний робочий простір, а також слідкувати за тим, щоб дитина правильно харчувалась та мала нормований режим.

Щоб школяр мав кращу продуктивність, батькам варто звернути увагу на те, щоб:

Дитина пила більше води;

Спала мінімум 8 годин на добу;

Не використовувала смартфони, комп’ютери та інші гаджети за 1 годину до сну;

Споживала менше випічки;

У холодні пори року вживала вітаміни та фрукти;

Займалася фізичною активністю щонайменше раз на тиждень;

Слідкувала за порядком у кімнаті та на робочому місці;

Слухала музику, яка підіймає настрій.

Допоможіть дитині сконцентруватися на навчанні / Фото Unsplash

Також науковці радять батькам та вчителям допомогти дитині разом: навчити визначати мету, зменшити надмірний контроль, блокувати відволікання учня та мотивувати до завершення роботи.