Що відомо про лікарняну школу в Україні та як навчання впливає на одужання: цікаві факти

30 тисяч дітей понад 2 тижні перебувають у лікарнях і не можуть здобувати освіту. Школярі мають конституційне право навчатися під час лікарняного, і цим в Україні переймаються благодійники. Завдяки їм в нашій країні з’явилися спеціальні школи супергероїв.

Джерело: Osvita.ua

Наразі їх є 7 – у Києві, Житомирі, Хмельницькому, Херсоні та Дніпрі. За словами експертів, навчання від кваліфікованих педагогів здатне пришвидшити одужання дітей та полегшити їх перебування у вимушеній соціальній ізоляції.

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Ідея створення лікарняної школи виникла у волонтерки та засновниці такої "школи Супергероїв" Євгенії Смірнової. А все завдяки історії дівчинки, яка 10 років перебувала в дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

"Ми познайомилися із дівчинкою, яку читати та писати навчили волонтери й лікарі. За все її життя до неї не прийшов жодний учитель. Тому дівчинка надихнула нас створювати школи в лікарнях", – розповідає Смірнова.



Засновниця школи супергероїв Євгенія Смірнова / Фото з фейсбуку Смірнової

Якою є "школа Супергероїв" в Україні

Навчання там відбувається за державною програмою для всіх загальноосвітніх шкіл. Цікаво, що у лікарняному класі може бути від 5 до 12 учнів. Лікар дитини має підтвердити, що навчання не нашкодить їй.

Така школа має три форми навчання – групову, індивідуальну та дистанційну:

Групова форма навчання передбачає об’єднання дітей із подібним рівнем знань і підготовки (це може бути клас або клас-комплект).

Індивідуальна форма передбачає роботу з окремими вихованцями, які потребують підготовки до ДПА чи ЗНО, а також уроки за запитом або "біля ліжка".

Дистанційна форма – це комунікація з дітьми, які перебувають у спеціалізованих лікарняних боксах і взаємодіють з учителем через екран телефону.

Євгенія Смірнова стверджує, що понад 60% учнів, які перебувають у лікарні тривалий час, дуже відстають від шкільної програми, тому педагоги підлаштовуються під дитину, щоб допомогти їй наздогнати однокласників.

За її словами, вчителі виставляють оцінки лише якщо є запит від основної школи.

Мета вчителів – закохати дітей у навчання, надихнути їх, розповідаючи, що перебування в лікарні може стати ще й часом нових можливостей. Педагоги все роблять для того, аби попередити булінг, який потім може статися в школі через довгу відсутність учня,

– додає засновниця такої школи.

Дефіцит лікарняних учителів

Але не всі педагоги здатні працювати з дітьми, які перебувають у лікарні. Комусь заважають стереотипи, що можна від хворих підчепити якесь захворювання, комусь психологічно важко, адже доведеться стикатися зі смертю дітей.

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Тому в Україні створили безкоштовний онлайн-курс "Як навчати супергероїв", щоб підготувати охочих вчителів до роботи в лікарняних школах.

Педагоги дізнаються про особливості роботи з хворими дітьми, вчаться готуватися до занять у лікарні та отримують інструменти для подолання психологічних бар’єрів.

Учителям потрібно бути готовими до того, що поведінка дітей, які приймають гормональну терапію, може мати особливості. Зокрема, педагогові рекомендують не наполягати вмикати камеру, якщо дитина після хіміотерапії втратила волосся. Там діти замкнуті в чотирьох стінах, а завдяки педагогам вони отримають не тільки знання, а й наснагу,

– каже Євгенія Смірнова.

Відомо, що зараз в Україні є майже три тисячі сертифікованих лікарняних вчителів. Загалом на курс "Як навчати супергероїв" зареєструвалося 5 805 учасників.

За словами Євгенії Смірнової, усі вчителі "школи Супергероїв", які працюють із хворими в "Охматдит", – волонтери. В інших лікарнях ці вчителі отримують зарплату з місцевого бюджету.

Як навчання впливає на одужання

Для створення таких шкіл допомагає досвід закордонних колег. До прикладу, Євгенія Смірнова побувала в лікарняних школах Ізраїлю, Естонії, також спілкувалася з колегами з Нової Зеландії та Фінляндії.



"В Естонії я відвідала школу при дитячій психіатричній лікарні. Там колись хотіли скоротити бюджет, зекономивши на лікарняних учителях, але цього так і не сталося. Бо, за словами психологів, навчання – це один із факторів, який сприяє одужанню дитини", – розповіла вона.

Там зараз мультидисциплінарний підхід до освіти пацієнтів: часто збираються разом учитель, соціальний працівник і лікар, які працюють із дитиною. Вони разом відслідковують її прогрес та надають рекомендації.

Отож, якісне навчання та кваліфіковані педагоги здатні пришвидшити одужання дітей, убезпечити їх від булінгу у звичайній школі й полегшити перебування у вимушеній соціальній ізоляції.