"Лідерство: 6 найважливіших навичок" – в Україні запускають безоплатний курс для старшокласників

Джерело:24 канал
В Україні запускають безкоштовний курс "Лідерство: 6 найважливіших навичок" для учнів 9 – 11 класів. Він складається з шести занять, які будуть проходити у онлайн-форматі.
Кожне заняття – це інтерактивна робота з психологинею, тренеркою та засновницею табору Emotions Camp Даною Константиновою, яка допоможе розвинути емоційний інтелект.
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Коли починається курс та скільки він триватиме? Освітній курс для старшокласників "Лідерство: 6 найважливіших навичок" стартує вже у середу, 10 лютого. Заняття будуть проходити щосереди о 17:30, але вони також будуть доступні у записі. Загалом курс складається з шести занять.
Програма курсу:
Там учасники будуть виконувати інтерактивні вправи для розвитку лідерських навичок, брати участь в обговоренні та виконувати незвичні домашні завдання.
Учні 9 – 11 класів, які стануть учасниками курсу, дізнаються:
Також учні дізнаються про свої переваги та недоліки, які допоможуть розвинути лідерські якості.Участь у онлайн-курсі повністю безкоштовна. Зареєструватися на курс можна за цим посиланням.
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