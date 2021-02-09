"Лідерство: 6 найважливіших навичок" – в Україні запускають безоплатний курс для старшокласників
В Україні запускають безкоштовний курс "Лідерство: 6 найважливіших навичок" для учнів 9 – 11 класів. Він складається з шести занять, які будуть проходити у онлайн-форматі.
Джерело:24 канал
Кожне заняття – це інтерактивна робота з психологинею, тренеркою та засновницею табору Emotions Camp Даною Константиновою, яка допоможе розвинути емоційний інтелект.
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Коли починається курс та скільки він триватиме? Освітній курс для старшокласників "Лідерство: 6 найважливіших навичок" стартує вже у середу, 10 лютого. Заняття будуть проходити щосереди о 17:30, але вони також будуть доступні у записі. Загалом курс складається з шести занять.
Програма курсу:
- Безкоштовний онлайн-тренінг на тему "Моделі лідерства" для учнів 9 – 11 класів (10 лютого о 17:30 – 1 академічна година (5 завдань);
- Команда та лідер (17 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
- Митець комунікацій (24 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
- Цінності лідера (3 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
- Впевненість (10 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань);
- Харизма лідера (17 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань).
Там учасники будуть виконувати інтерактивні вправи для розвитку лідерських навичок, брати участь в обговоренні та виконувати незвичні домашні завдання.
Для чого це школярам
Учні 9 – 11 класів, які стануть учасниками курсу, дізнаються:
- чому кожен старшокласник повинен розвивати лідерські навички;
- як приймати складні рішення, коли до кінця не впевнений, який буде результат, та нести за них відповідальність;
- як розвинути в собі впевненість та рішучість;
- як надихати інших та вести їх за собою задля досягнення спільної мети;
- як довіряти іншим та зробити так, щоб вони довіряли тобі;
Також учні дізнаються про свої переваги та недоліки, які допоможуть розвинути лідерські якості.
Дивіться відео про Soft-Skills для школярів: які саме навички їм варто прокачувати:
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