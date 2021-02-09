В Україні запускають безкоштовний курс "Лідерство: 6 найважливіших навичок" для учнів 9 – 11 класів. Він складається з шести занять, які будуть проходити у онлайн-форматі.

Кожне заняття – це інтерактивна робота з психологинею, тренеркою та засновницею табору Emotions Camp Даною Константиновою, яка допоможе розвинути емоційний інтелект.

До теми Вчитися ніколи не пізно: історії студентів, які вступили до вишів після 60 років

Коли починається курс та скільки він триватиме? Освітній курс для старшокласників "Лідерство: 6 найважливіших навичок" стартує вже у середу, 10 лютого. Заняття будуть проходити щосереди о 17:30, але вони також будуть доступні у записі. Загалом курс складається з шести занять .

Програма курсу:

Безкоштовний онлайн-тренінг на тему "Моделі лідерства" для учнів 9 – 11 класів (10 лютого о 17:30 – 1 академічна година (5 завдань); Команда та лідер (17 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань); Митець комунікацій (24 лютого о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань); Цінності лідера (3 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань); Впевненість (10 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань); Харизма лідера (17 березня о 17:30) – 1 академічна година (5 завдань).

Там учасники будуть виконувати інтерактивні вправи для розвитку лідерських навичок, брати участь в обговоренні та виконувати незвичні домашні завдання.

Для чого це школярам

Учні 9 – 11 класів, які стануть учасниками курсу, дізнаються:

чому кожен старшокласник повинен розвивати лідерські навички;

як приймати складні рішення, коли до кінця не впевнений, який буде результат, та нести за них відповідальність;

як розвинути в собі впевненість та рішучість;

як надихати інших та вести їх за собою задля досягнення спільної мети;

як довіряти іншим та зробити так, щоб вони довіряли тобі;

Також учні дізнаються про свої переваги та недоліки, які допоможуть розвинути лідерські якості.

Участь у онлайн-курсі повністю безкоштовна. Зареєструватися на курс можна за цим посиланням.

Дивіться відео про Soft-Skills для школярів: які саме навички їм варто прокачувати: