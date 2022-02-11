Лідери – Харківщина та Полтавщина: скільки вчителів вже вакцинувались від коронавірусу

Повний цикл вакцинації проти COVID-19 пройшли 93,5% працівників сфери освіти. Лідерами серед імунізації освітян є Харківщина та Полтавщина, також у трійці – Київська область.

Про успіхи вакцинальної компанії розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Він наголосив, що ще 3,6% освітян очікують на другу дозу двофазної вакцини.

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Де найбільше щеплених працівників освіти:

Харківська область – 98%;

Полтавська – 97,7%;

Київська – 96,9%;

Донецька – 96,8%;

Дніпропетровська – 96,9%.

Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (повний цикл):

️спеціалізована освіта – 97,3%;

️професійна – 96,9%;

️загальна середня – 95,1%;

️дошкільна – 93%;

️фахова передвища – 89,6%;

️вища – 87,3%.

За словами Шкарлета, наразі 7874 закладів середньої освіти працюють дистанційно, а ще 47 шкіл пішли на канікули. Міністр подякував тим освітянам, які наважились на вакцинацію.

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Яка ситуація коронавірусом в Україні Станом на 11 лютого в Україні виявили Станом на 11 лютого в Україні виявили 4 мільйони 462 тисячі 970 випадків коронавірусу, з них 102 403 – летальні. Подолали хворобу – більше ніж 3 мільйони 750 тисяч людей. Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нові випадки коронавірусу, померли 236 осіб.

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Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Традиційно інформую про її перебіг серед освітян.



Наразі повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників сфери освіти, ще 3,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.



Я щиро дякую тим, хто робить вибір на користь здоров’я та суспільства, а також укотре зазначаю, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19.