Про успіхи вакцинальної компанії розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Він наголосив, що ще 3,6% освітян очікують на другу дозу двофазної вакцини.
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Де найбільше щеплених працівників освіти:
- Харківська область – 98%;
- Полтавська – 97,7%;
- Київська – 96,9%;
- Донецька – 96,8%;
- Дніпропетровська – 96,9%.
Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (повний цикл):
- ️спеціалізована освіта – 97,3%;
- ️професійна – 96,9%;
- ️загальна середня – 95,1%;
- ️дошкільна – 93%;
- ️фахова передвища – 89,6%;
- ️вища – 87,3%.
За словами Шкарлета, наразі 7874 закладів середньої освіти працюють дистанційно, а ще 47 шкіл пішли на канікули. Міністр подякував тим освітянам, які наважились на вакцинацію.
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Яка ситуація коронавірусом в УкраїніСтаном на 11 лютого в Україні виявили 4 мільйони 462 тисячі 970 випадків коронавірусу, з них 102 403 – летальні. Подолали хворобу – більше ніж 3 мільйони 750 тисяч людей. Впродовж минулої доби, 10 лютого, в Україні виявили 41 229 нові випадки коронавірусу, померли 236 осіб.
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Текст публікації Сергія Шкарлета:
Всеукраїнська вакцинальна кампанія триває. Традиційно інформую про її перебіг серед освітян.
Наразі повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників сфери освіти, ще 3,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини.
Я щиро дякую тим, хто робить вибір на користь здоров’я та суспільства, а також укотре зазначаю, що вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19.