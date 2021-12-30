Леся Українка, Жадан та Андрухович: назвали найкращі українські книжки 2021 року за версією ПЕН

30 грудня 2021 , 14:15
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Джерело:

громадська організація ПЕН

До списку найкращої української прози, виданої у 2021 році, увійшли повне зібрання творів Лесі Українки та твори Юрія Андруховича. А однією з найкращих поетичних збірок стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації".

Список з найкращими вітчизняними виданнями, які вийшли протягом року, склала громадська організація ПЕН.

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До переліку книг увійшли проза, поезія, переклади, твори для дітей та підлітків, нон-фікшн (літературна журналістика) есеїстика, біографії тощо.

Усього в списку – 173 позиції. ПЕН складає такі переліки книг щорічно, аби нагадати про найважливіші книжки, презентовані українськими видавництвами та побачити головні теми і тенденції.

Довідка! ПЕН – це українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву.

Найкращі українські книжки 2021 року за версією ПЕН

Книгою року у жанрі "Художня література" стало повне зібрання творів Лесі Українки, яке було видане у 2021 році видавництвом "Комора-Смолоскип".

У список найкращої української прози, зокрема потрапив твір Юрія Андруховича та відразу 2 книжки Юрія Винничука – "Аґент Лилик" та "Вілла Деккера".

Список книг української прози:

  • Андрухович Юрій – "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);
  • Винничук Юрій – "Аґент Лилик" (Фабула);
  • Винничук Юрій – "Вілла Деккера" (Фабула);
  • Герман Сергій – "Готель "Цитадель" (Дім реклами);
  • Жаркова Роксолана – "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет);
  • Коломійчук Богдан – "300 миль на схід" (ВСЛ);
  • Крук Галина – "Хто завгодно, тільки не я" (Vivat);
  • Кузнецова Євгенія – "Спитайте Мієчку" (ВСЛ);
  • Курков Андрій – "Самсон і Надія" (Фоліо);
  • Лишега Олег – "Високі жовті квіти" (Коло);
  • Малиновський Роман – "Солодке життя" (Meridian Czernowitz);
  • Никитин Алексей – "От лица огня" (Laurus);
  • Петросаняк Галина – "Вілла Анемона" (Видавництво 21);
  • Портяк Василь – "Вибір скорого" (Discursus);
  • Сняданко Наталка – ""Перше слідство імператриці" (ВСЛ);
  • Стяжкіна Олена – "Смерть лева Сесіла мала сенс" (ВСЛ);
  • Українець Остап – "Дискордія" (Фабула);
  • Чапай Артем – "Вивітрювання" (Видавництво 21);
  • Чех Артем – "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz);
  • Фоззі – "Чорний хліб" (КСД).

У список кращих українських драматургічних творів увійшли дві п'єси Наталки Ворожбит: "Погані дороги", за мотивами якої був знятий фільм, та "Крим, 5-та ранку", яка написана у соавторстві з Анастасією Косодій.

До списку кращих творів для дітей та підлітків увійшли 23 книги українських авторів.

  • Амеліна Вікторія – "Е-е-есторії екскаватора Еки" (ВСЛ);
  • Багряна Анна – "Вітрова гора" (Наш формат);
  • Біла Надя – "Ел і Ева" (ВСЛ);
  • Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина – "Козаки правлять країною" (Discursus);
  • Драчковська Оксана – "Зайчик-нестрибайчик подорожує" (Чорні вівці);
  • Загоровська Любов – "Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина" (Vivat);
  • "Іzоляція: збірник оповідань" (Ранок+БараБука);
  • Кирпа Галина – "Муся та бабуся" (ВСЛ);
  • Кочубей Саша – "Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" (ВСЛ);
  • Купріян Ольга – "Мирослава та інші з нашого двору" (ВСЛ);
  • Лущевська Оксана – "Сем, без проблем" (ВСЛ);
  • Малетич Наталка – "Леся. Мандрівний клубочок" (Портал);
  • Мамчич Олеся – "Овва як бува! Абетка з історії України" (Портал);
  • Міхаліцина Катерина – "Яків і мокрий вечір" (ВСЛ);
  • Орлова Олександра – "Чотири князівни" (Портал);
  • Рубан Тетяна – "На північ від кордону" (Наш формат);
  • Сіль Катя – "Ніта-Ховайтесь, фейки світу" (BookChef);
  • Славінська Ірина – "#Майже доросла" (Vivat);
  • Тараторіна Світлана – "Звуки миру" (Видавництво);
  • Штефан Аліна – "Лу-ветеринарка" (Книголав);
  • Ясіновська Наталя – "Любов, дідусь і помідори" (ВСЛ);
  • Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна – "Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію" (Дух і Літера).

Однією з найкращих поетичних збірок року стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації". А в жанрі "нон-фікшн" переможцями стали 20 книжок, присвячені історії, медицині, культурі, кулінарії тощо.

У список "нон-фікшн" також увійшли:

  • Антонюк Дмитро – "Римо-католицькі кляштори в Україні" (Твори);
  • Аріелі Ден – "Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій" (ВСЛ);
  • Атамась Наталія – "Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання" (Віхола);
  • Грицак Ярослав – "Подолати минуле. Глобальна історія України" (Портал);
  • "Гузар на кожен день" / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо);
  • Дубчак Ольга – "Бачити українською" (Віхола);
  • Зісельс Йосиф – "Розсуди мої помисли" / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера)
  • Кулик Володимир – "Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України" (Дух і Літера);
  • Маґнасон Андрі Снайр – "Довкола часу і води" / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова);
  • Макґреґор Ніл – "Історія світу в 100 предметах" / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат);
  • Макінтайр Лі – "Постправда" / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss);
  • Назаренко Михайло – "Крім "Кобзаря, у 2 томах" (Laurus);
  • Озерна Дарка – "Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" (Yakaboo Publishing);
  • Перес Керолайн Кріадо – "Невидимі жінки" / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat);
  • Сем’янків Андрій – "Медицина доказова і не дуже" (Віхола);
  • Сокирко Олексій – "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора);
  • Старченко Наталя – "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію" (Laurus);
  • Стяжкіна Олена – "Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х)" (Дух і Літера);
  • "Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали "/ Упорядник Богдан Паска (Discursus);
  • Топіліна Анна – "Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки" / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing).

Серед есеїстики визначили 14 видань. Зокрема:

  • нова книжка Оксани Забужко – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса";
  • Агеєва Віра – "За лаштунками імперії" (Віхола);
  • Антонен Арто – "Театр і його Двійник" / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського);
  • Бондар Андрій – "Ласощі для Медора" (ВСЛ);
  • Вольвач Павло – "20+1, або Земля мертвих" (ВСЛ);
  • Діброва Володимир – "Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача" (Білка);
  • Забужко Оксана – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" (Комора);
  • Казарін Павло – "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);
  • Лютий Тарас – "Двійник. Про природу дублювання і множинності" (Віхола);
  • Процюк Степан – "Гіркий світ, солодкий світ" (Discursus);
  • Пучков Андрій – "Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука" (Дух і Літера);
  • Рихло Петро – "Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст" (Дух і Літера);
  • Рябчук Микола – "Лексикон націоналіста та інші есеї" (ВСЛ);
  • Содомора Андрій – "Про що писати…" (Апріорі);
  • Улюра Ганна – "Бог на 60 відсотків" (Фабула).

До слова, міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Проте в Україні лише 8% людей щодня читають. Деталі – читайте у статті.

Автор: Марія Бондар