Леся Українка, Жадан та Андрухович: назвали найкращі українські книжки 2021 року за версією ПЕН

До списку найкращої української прози, виданої у 2021 році, увійшли повне зібрання творів Лесі Українки та твори Юрія Андруховича. А однією з найкращих поетичних збірок стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації".

Список з найкращими вітчизняними виданнями, які вийшли протягом року, склала громадська організація ПЕН.

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До переліку книг увійшли проза, поезія, переклади, твори для дітей та підлітків, нон-фікшн (літературна журналістика) есеїстика, біографії тощо.

Усього в списку – 173 позиції. ПЕН складає такі переліки книг щорічно, аби нагадати про найважливіші книжки, презентовані українськими видавництвами та побачити головні теми і тенденції.

Найкращі українські книжки 2021 року за версією ПЕН

ПЕН – це українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву.

Книгою року у жанрі "Художня література" стало повне зібрання творів Лесі Українки, яке було видане у 2021 році видавництвом "Комора-Смолоскип".

У список найкращої української прози, зокрема потрапив твір Юрія Андруховича та відразу 2 книжки Юрія Винничука – "Аґент Лилик" та "Вілла Деккера".

Список книг української прози:

Андрухович Юрій – "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);

Винничук Юрій – "Аґент Лилик" (Фабула);

Винничук Юрій – "Вілла Деккера" (Фабула);

Герман Сергій – "Готель "Цитадель" (Дім реклами);

Жаркова Роксолана – "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет);

Коломійчук Богдан – "300 миль на схід" (ВСЛ);

Крук Галина – "Хто завгодно, тільки не я" (Vivat);

Кузнецова Євгенія – "Спитайте Мієчку" (ВСЛ);

Курков Андрій – "Самсон і Надія" (Фоліо);

Лишега Олег – "Високі жовті квіти" (Коло);

Малиновський Роман – "Солодке життя" (Meridian Czernowitz);

Никитин Алексей – "От лица огня" (Laurus);

Петросаняк Галина – "Вілла Анемона" (Видавництво 21);

Портяк Василь – "Вибір скорого" (Discursus);

Сняданко Наталка – ""Перше слідство імператриці" (ВСЛ);

Стяжкіна Олена – "Смерть лева Сесіла мала сенс" (ВСЛ);

Українець Остап – "Дискордія" (Фабула);

Чапай Артем – "Вивітрювання" (Видавництво 21);

Чех Артем – "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz);

Фоззі – "Чорний хліб" (КСД).

У список кращих українських драматургічних творів увійшли дві п'єси Наталки Ворожбит: "Погані дороги", за мотивами якої був знятий фільм, та "Крим, 5-та ранку", яка написана у соавторстві з Анастасією Косодій.

До списку кращих творів для дітей та підлітків увійшли 23 книги українських авторів.

Амеліна Вікторія – "Е-е-есторії екскаватора Еки" (ВСЛ);

Багряна Анна – "Вітрова гора" (Наш формат);

Біла Надя – "Ел і Ева" (ВСЛ);

Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина – "Козаки правлять країною" (Discursus);

Драчковська Оксана – "Зайчик-нестрибайчик подорожує" (Чорні вівці);

Загоровська Любов – "Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина" (Vivat);

"Іzоляція: збірник оповідань" (Ранок+БараБука);

Кирпа Галина – "Муся та бабуся" (ВСЛ);

Кочубей Саша – "Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" (ВСЛ);

Купріян Ольга – "Мирослава та інші з нашого двору" (ВСЛ);

Лущевська Оксана – "Сем, без проблем" (ВСЛ);

Малетич Наталка – "Леся. Мандрівний клубочок" (Портал);

Мамчич Олеся – "Овва як бува! Абетка з історії України" (Портал);

Міхаліцина Катерина – "Яків і мокрий вечір" (ВСЛ);

Орлова Олександра – "Чотири князівни" (Портал);

Рубан Тетяна – "На північ від кордону" (Наш формат);

Сіль Катя – "Ніта-Ховайтесь, фейки світу" (BookChef);

Славінська Ірина – "#Майже доросла" (Vivat);

Тараторіна Світлана – "Звуки миру" (Видавництво);

Штефан Аліна – "Лу-ветеринарка" (Книголав);

Ясіновська Наталя – "Любов, дідусь і помідори" (ВСЛ);

Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна – "Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію" (Дух і Літера).

Однією з найкращих поетичних збірок року стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації". А в жанрі "нон-фікшн" переможцями стали 20 книжок, присвячені історії, медицині, культурі, кулінарії тощо.

У список "нон-фікшн" також увійшли:

Антонюк Дмитро – "Римо-католицькі кляштори в Україні" (Твори);

Аріелі Ден – "Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій" (ВСЛ);

Атамась Наталія – "Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання" (Віхола);

Грицак Ярослав – "Подолати минуле. Глобальна історія України" (Портал);

"Гузар на кожен день" / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо);

Дубчак Ольга – "Бачити українською" (Віхола);

Зісельс Йосиф – "Розсуди мої помисли" / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера)

Кулик Володимир – "Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України" (Дух і Літера);

Маґнасон Андрі Снайр – "Довкола часу і води" / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова);

Макґреґор Ніл – "Історія світу в 100 предметах" / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат);

Макінтайр Лі – "Постправда" / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss);

Назаренко Михайло – "Крім "Кобзаря, у 2 томах" (Laurus);

Озерна Дарка – "Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" (Yakaboo Publishing);

Перес Керолайн Кріадо – "Невидимі жінки" / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat);

Сем’янків Андрій – "Медицина доказова і не дуже" (Віхола);

Сокирко Олексій – "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора);

Старченко Наталя – "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію" (Laurus);

Стяжкіна Олена – "Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х)" (Дух і Літера);

"Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали "/ Упорядник Богдан Паска (Discursus);

Топіліна Анна – "Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки" / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing).

Серед есеїстики визначили 14 видань. Зокрема:

нова книжка Оксани Забужко – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса";

Агеєва Віра – "За лаштунками імперії" (Віхола);

Антонен Арто – "Театр і його Двійник" / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського);

Бондар Андрій – "Ласощі для Медора" (ВСЛ);

Вольвач Павло – "20+1, або Земля мертвих" (ВСЛ);

Діброва Володимир – "Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача" (Білка);

Забужко Оксана – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" (Комора);

Казарін Павло – "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);

Лютий Тарас – "Двійник. Про природу дублювання і множинності" (Віхола);

Процюк Степан – "Гіркий світ, солодкий світ" (Discursus);

Пучков Андрій – "Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука" (Дух і Літера);

Рихло Петро – "Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст" (Дух і Літера);

Рябчук Микола – "Лексикон націоналіста та інші есеї" (ВСЛ);

Содомора Андрій – "Про що писати…" (Апріорі);

Улюра Ганна – "Бог на 60 відсотків" (Фабула).

До слова, міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Проте в Україні лише 8% людей щодня читають. Деталі – читайте у статті.