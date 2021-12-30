Список з найкращими вітчизняними виданнями, які вийшли протягом року, склала громадська організація ПЕН.
До теми Чому сучасні підлітки не читають та топ-5 книг, які їх точно зацікавлять: поради письменниці
До переліку книг увійшли проза, поезія, переклади, твори для дітей та підлітків, нон-фікшн (літературна журналістика) есеїстика, біографії тощо.
Усього в списку – 173 позиції. ПЕН складає такі переліки книг щорічно, аби нагадати про найважливіші книжки, презентовані українськими видавництвами та побачити головні теми і тенденції.
Найкращі українські книжки 2021 року за версією ПЕН
Книгою року у жанрі "Художня література" стало повне зібрання творів Лесі Українки, яке було видане у 2021 році видавництвом "Комора-Смолоскип".
У список найкращої української прози, зокрема потрапив твір Юрія Андруховича та відразу 2 книжки Юрія Винничука – "Аґент Лилик" та "Вілла Деккера".
Список книг української прози:
- Андрухович Юрій – "Радіо ніч" (Meridian Czernowitz);
- Винничук Юрій – "Аґент Лилик" (Фабула);
- Винничук Юрій – "Вілла Деккера" (Фабула);
- Герман Сергій – "Готель "Цитадель" (Дім реклами);
- Жаркова Роксолана – "Нуль цілих, нуль десятих" (Український пріоритет);
- Коломійчук Богдан – "300 миль на схід" (ВСЛ);
- Крук Галина – "Хто завгодно, тільки не я" (Vivat);
- Кузнецова Євгенія – "Спитайте Мієчку" (ВСЛ);
- Курков Андрій – "Самсон і Надія" (Фоліо);
- Лишега Олег – "Високі жовті квіти" (Коло);
- Малиновський Роман – "Солодке життя" (Meridian Czernowitz);
- Никитин Алексей – "От лица огня" (Laurus);
- Петросаняк Галина – "Вілла Анемона" (Видавництво 21);
- Портяк Василь – "Вибір скорого" (Discursus);
- Сняданко Наталка – ""Перше слідство імператриці" (ВСЛ);
- Стяжкіна Олена – "Смерть лева Сесіла мала сенс" (ВСЛ);
- Українець Остап – "Дискордія" (Фабула);
- Чапай Артем – "Вивітрювання" (Видавництво 21);
- Чех Артем – "Хто ти такий?" (Meridian Czernowitz);
- Фоззі – "Чорний хліб" (КСД).
У список кращих українських драматургічних творів увійшли дві п'єси Наталки Ворожбит: "Погані дороги", за мотивами якої був знятий фільм, та "Крим, 5-та ранку", яка написана у соавторстві з Анастасією Косодій.
До списку кращих творів для дітей та підлітків увійшли 23 книги українських авторів.
- Амеліна Вікторія – "Е-е-есторії екскаватора Еки" (ВСЛ);
- Багряна Анна – "Вітрова гора" (Наш формат);
- Біла Надя – "Ел і Ева" (ВСЛ);
- Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина – "Козаки правлять країною" (Discursus);
- Драчковська Оксана – "Зайчик-нестрибайчик подорожує" (Чорні вівці);
- Загоровська Любов – "Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина" (Vivat);
- "Іzоляція: збірник оповідань" (Ранок+БараБука);
- Кирпа Галина – "Муся та бабуся" (ВСЛ);
- Кочубей Саша – "Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник" (ВСЛ);
- Купріян Ольга – "Мирослава та інші з нашого двору" (ВСЛ);
- Лущевська Оксана – "Сем, без проблем" (ВСЛ);
- Малетич Наталка – "Леся. Мандрівний клубочок" (Портал);
- Мамчич Олеся – "Овва як бува! Абетка з історії України" (Портал);
- Міхаліцина Катерина – "Яків і мокрий вечір" (ВСЛ);
- Орлова Олександра – "Чотири князівни" (Портал);
- Рубан Тетяна – "На північ від кордону" (Наш формат);
- Сіль Катя – "Ніта-Ховайтесь, фейки світу" (BookChef);
- Славінська Ірина – "#Майже доросла" (Vivat);
- Тараторіна Світлана – "Звуки миру" (Видавництво);
- Штефан Аліна – "Лу-ветеринарка" (Книголав);
- Ясіновська Наталя – "Любов, дідусь і помідори" (ВСЛ);
- Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна – "Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію" (Дух і Літера).
Однією з найкращих поетичних збірок року стала книга Сергія Жадана "Псалом авіації". А в жанрі "нон-фікшн" переможцями стали 20 книжок, присвячені історії, медицині, культурі, кулінарії тощо.
У список "нон-фікшн" також увійшли:
- Антонюк Дмитро – "Римо-католицькі кляштори в Україні" (Твори);
- Аріелі Ден – "Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій" (ВСЛ);
- Атамась Наталія – "Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання" (Віхола);
- Грицак Ярослав – "Подолати минуле. Глобальна історія України" (Портал);
- "Гузар на кожен день" / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо);
- Дубчак Ольга – "Бачити українською" (Віхола);
- Зісельс Йосиф – "Розсуди мої помисли" / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера)
- Кулик Володимир – "Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України" (Дух і Літера);
- Маґнасон Андрі Снайр – "Довкола часу і води" / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова);
- Макґреґор Ніл – "Історія світу в 100 предметах" / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат);
- Макінтайр Лі – "Постправда" / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss);
- Назаренко Михайло – "Крім "Кобзаря, у 2 томах" (Laurus);
- Озерна Дарка – "Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти" (Yakaboo Publishing);
- Перес Керолайн Кріадо – "Невидимі жінки" / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat);
- Сем’янків Андрій – "Медицина доказова і не дуже" (Віхола);
- Сокирко Олексій – "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора);
- Старченко Наталя – "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію" (Laurus);
- Стяжкіна Олена – "Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х)" (Дух і Літера);
- "Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали "/ Упорядник Богдан Паска (Discursus);
- Топіліна Анна – "Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки" / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing).
Серед есеїстики визначили 14 видань. Зокрема:
- нова книжка Оксани Забужко – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса";
- Агеєва Віра – "За лаштунками імперії" (Віхола);
- Антонен Арто – "Театр і його Двійник" / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського);
- Бондар Андрій – "Ласощі для Медора" (ВСЛ);
- Вольвач Павло – "20+1, або Земля мертвих" (ВСЛ);
- Діброва Володимир – "Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача" (Білка);
- Забужко Оксана – "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" (Комора);
- Казарін Павло – "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat);
- Лютий Тарас – "Двійник. Про природу дублювання і множинності" (Віхола);
- Процюк Степан – "Гіркий світ, солодкий світ" (Discursus);
- Пучков Андрій – "Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука" (Дух і Літера);
- Рихло Петро – "Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст" (Дух і Літера);
- Рябчук Микола – "Лексикон націоналіста та інші есеї" (ВСЛ);
- Содомора Андрій – "Про що писати…" (Апріорі);
- Улюра Ганна – "Бог на 60 відсотків" (Фабула).
До слова, міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що один з показників розвинутих країн – це кількість людей, які читають. Проте в Україні лише 8% людей щодня читають. Деталі – читайте у статті.